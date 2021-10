DéFi

Le développeur Fortnite Epic Games « accueille » les jeux Crypto et NFT après l’interdiction de Steam

AnTy16 octobre 2021

Le mois dernier, le PDG Tim Sweeney a déclaré qu’ils « ne touchent pas aux NFT car tout le domaine est actuellement empêtré dans des escroqueries ».

Steam, un service de distribution numérique de jeux vidéo, n’autorise plus les jeux basés sur la blockchain qui impliquent des jetons non fongibles (NFT) et des crypto-monnaies.

Les « applications basées sur la technologie blockchain qui émettent ou permettent l’échange de crypto-monnaies ou de NFT » sont spécifiées dans la catégorie « ce que vous ne devriez pas publier sur Steam » sur la page d’intégration de Steamworks. La règle a été ajoutée ce mois-ci.

SpacePirate Games, le studio derrière un titre d’action-aventure de science-fiction appelé Age of Rust, a parlé de la règle sur Twitter, affirmant que la société mère de Steam, Valve, supprimait les jeux blockchain de la plate-forme « parce que les NFT ont de la valeur ».

«Nous avons choisi d’être francs sur les jeux blockchain et les NFT. En conséquence, nous avons finalement perdu la bataille contre Steam », a-t-il déclaré, ajoutant : Steam n’autorise pas ces éléments sur sa plate-forme qui peuvent avoir une valeur réelle.

Bien que cela puisse être vrai, Valve permet aux gens d’échanger des biens virtuels contre des fonds Steam Wallet via le marché communautaire.

La recherche de « NFT » et « crypto » sur Steam affiche actuellement respectivement 12 et 62 résultats.

Un demi-tour

Alors que Steam rompt tout lien avec la crypto, le concurrent Epic Games a annoncé qu’il était « ouvert aux jeux prenant en charge la crypto-monnaie ou les actifs basés sur la blockchain ».

Bien qu’il y ait des limitations pour autoriser des jeux avec NFT, la société a déclaré à The Verge qu’elle était prête à travailler avec les « développeurs précoces » dans le « nouveau domaine ».

Le développeur de Fortnite a en outre déclaré que les jeux devraient se conformer aux lois financières et indiquer clairement comment la blockchain est réellement utilisée et doivent également avoir une classification par âge appropriée. Les développeurs ne pourront pas non plus utiliser le service de paiement d’Epic pour accepter la cryptographie, et ils devront utiliser leurs propres systèmes de paiement.

Le co-fondateur et PDG d’Epic, Tim Sweeney, s’est également adressé à Twitter pour préciser qu’ils accueillaient tous les jeux liés à la blockchain, car la technologie sous-jacente à la crypto « a une utilité, qu’une utilisation particulière réussisse ou échoue ».

«Epic Games Store accueillera les jeux qui utilisent la technologie blockchain à condition qu’ils respectent les lois pertinentes, divulguent leurs conditions et soient classés par âge par un groupe approprié. Bien qu’Epic n’utilise pas de crypto dans nos jeux, nous accueillons favorablement l’innovation dans les domaines de la technologie et de la finance », a-t-il écrit sur Twitter.

Fait intéressant, à la fin du mois dernier, Sweeney avait déclaré qu’ils « ne touchent pas aux NFT car tout le domaine est actuellement empêtré dans un mélange insoluble d’escroqueries ». Bien qu’il existe des « fondations technologiques décentralisées intéressantes », les escroqueries sont également nombreuses, avait-il déclaré.

Mais maintenant, il a fait demi-tour pour rivaliser avec Valve en annonçant son soutien à quelque chose que la société a banni.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.