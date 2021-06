Le développeur français Microids s’installe à Lyon

La société française de jeux Microids a installé un tout nouveau studio à Lyon.

Le nouvel avant-poste ouvre ce mois-ci et s’appellera – vous l’aurez deviné – Microids Studio Lyon. L’entreprise est dirigée par le vétéran de l’industrie David Chomard, qui a déjà travaillé chez Atari, Infrogrames et Bigpoint.

« Étant donné que Microids a connu une augmentation de 64% du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020, il nous est apparu logique de créer un nouveau studio tout en renforçant les projets et investissements existants avec les studios partenaires de longue date », a déclaré le patron de Microids, Stéphane Longeard.

« Nous sommes ravis de confier à David Chomard, ancien employé d’Atari, les rênes de ce nouveau studio. Son expérience et son expertise seront déterminantes.

Chomard a ajouté : « Je suis ravi de travailler à nouveau avec Microids et de diriger ce nouveau studio. La production d’un jeu vidéo est une véritable aventure et j’ai hâte de vous en dire plus sur les prochains jeux développés par Microids Studio Lyon.

Microids a récemment signé un contrat d’édition pour quatre nouveaux jeux basés sur l’IP des Schtroumpfs.

