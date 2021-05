Le développeur Free Radical Design a été réformé pour travailler sur le nouveau jeu TimeSplitters

Le studio de développement britannique Free Radical Design s’est réformé pour travailler sur une nouvelle entrée dans la franchise TimeSplitters.

L’éditeur Deep Silver a révélé que les fondateurs originaux du développeur – dont Steve Ellis (photo) et David Doak – se sont réunis dans cette nouvelle version du studio emblématique, qui sera situé dans la région de Nottingham. Le développement de ce nouveau jeu TimeSplitters devrait commencer dans les mois à venir.

Free Radical a été formé en 1999 par des développeurs qui ont travaillé sur GoldenEye et Perfect Dark chez Rare. En 2009, le studio a été acquis par Crytek et renommé Crytek UK, avant d’être fermé et / ou acheté par Deep Silver pour devenir ses Dambuster Studios. Cette nouvelle conception radicale libre semble être distincte de ce développeur.

La nouvelle d’un nouveau jeu TimeSplitter intervient dans le sillage de Koch Media, propriété de THQ Nordic, qui a récupéré l’IP, ainsi que Second Sight de Free Radical, en 2018.

L’année suivante, THQ Nordic a révélé qu’Ellis avait été embauché par Deep Silver, ce qui a laissé entendre qu’un nouveau jeu TimeSplitters allait arriver.

“Pouvoir enfin confirmer que le studio a été formé et que nous avons un plan pour le prochain jeu TimeSplitters est incroyable”, a déclaré Ellis.

“Bien que nous ne puissions rien vous dire de plus pour le moment, nous sommes impatients de partager des informations à l’avenir.”

Depuis l’acquisition de l’IP, THQ Nordic a dû confirmer qu’il ne taquinait pas un remake de TimeSplitters 2. Le projet TimeSplitters Rewind, réalisé par des fans, est apparemment toujours en cours malgré le changement d’IP.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72200/developer-free-radical-design-reformed-to-work-on-new-timesplitters-game/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));