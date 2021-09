Le développeur japonais Treasure taquine les futures versions de Switch Online

in

Gunstar Heroes et Sin & Punishment ont déjà été verrouillés

par Liam Doolan il y a 29 minutes

Un développeur qui s’est présenté à quelques reprises lors de la révélation par Nintendo du service N64 et Mega Drive NSO était Treasure.

La célèbre société japonaise – connue pour ses tubes tels que Ikaruga sur Dreamcast et GameCube – semble avoir deux jeux en route vers les bibliothèques rétro numériques de Nintendo. Héros Gunstar pour la Mega Drive / Genesis et Péché et punition pour la Nintendo 64 (il y a même une boîte d’art western maintenant).

Si ces jeux ne suffisaient pas déjà, dans un message sur les réseaux sociaux, Treasure a taquiné les “futurs ajouts” de sa vaste bibliothèque de jeux, dont les fans espèrent désormais plus. Que diriez-vous de quelque chose comme Faiseurs de malice alors? Dites-nous dans les commentaires ce que vous aimeriez voir.

「Nintendo Switch Online + 追加パック」として、NINTENDO64の「 #罪と罰 」と、MEGA DRIVEの「 #ガンスターヒーローズ 」が発表になっています。10月下旬の開始と、今後の追加にも、ごhttps://t.co/DNG7TiXzrp— 株式会社トレジャー (@TreasureCoLtd) 28 septembre 2021

[source twitter.com, via mynintendonews.com]

