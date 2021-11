Le développeur porte Super Mario 64 sur l’Apple TV, voici comment l’essayer [Video]

Il y a quelques mois, un projet GitHub appelé « Super Mario 64 decomp project » a permis de jouer sur le web au jeu emblématique de la Nintendo 64. Maintenant, un développeur a pu le porter sur l’Apple TV fonctionnant jusqu’à 60 images par seconde.

Comme publié sur Reddit, l’utilisateur ckosmic a pu porter Super Mario 64 sur Apple TV en utilisant le projet de décompilation sm64 et sm64ex. Ils disent que le projet a été initialement conçu pour les appareils iOS, et depuis lors, l’utilisateur de Reddit a amélioré la convivialité du jeu. Ils écrivent:

La semaine dernière, je l’ai fait fonctionner sur l’Apple TV qui, comme indiqué ici, l’exécute parfaitement avec le patch 60fps et le plein écran. Notez que cela fonctionne nativement sur l’Apple TV et n’utilise aucune émulation grâce au projet de décompilation sm64 et sm64ex.

Pour les utilisateurs qui souhaitent essayer Super Mario 64 sur Apple TV, ils doivent configurer leur décodeur en mode développement avec Xcode et créer le code source du projet sur Mac ici. Il est important de suivre les instructions de construction Xcode dans le Wiki, puis de basculer la cible de construction sur Apple TV plutôt que sur iOS.

Alors que Nintendo a l’habitude de poursuivre ou de faire disparaître certains projets Web car il protège très bien sa propre propriété, ckosmic note que «ce projet/repo ne contient aucun contenu piraté et exige que l’utilisateur fournisse sa propre copie de Super Mario 64 pour extraire les actifs. de. »

L’utilisateur explique également comment le projet est passé d’iOS à tvOS :

Le port de décompilation/pc d’origine (pas fait par moi), je suppose qu’il a fallu des années rien qu’en regardant la quantité de travail qui y est consacrée. Le port iOS initial que j’ai fait a probablement pris une semaine pour être opérationnel sur iOS et quelques semaines supplémentaires pour que des choses comme les commandes tactiles et le menu principal fonctionnent. Depuis lors, j’ai apporté de petites améliorations comme la prise en charge de l’affichage externe, une réécriture des commandes tactiles, etc. Et enfin, ce port tvOS a pris environ 2 jours grâce aux similitudes entre tvOS et iOS et environ une semaine pour obtenir l’interface utilisateur/tvOS- fonctionnalités spécifiques fonctionnant