Le développeur ‘Rainbow Six’ prévoit d’apporter le service d’abonnement Ubisoft + à Xbox

Le prochain Rainbow Six: Extraction d’Ubisoft fait craquer les agents militaires contre les non-zombies extraterrestres envahissants. (Image Ubisoft)

Le studio de développement tiers à l’origine des franchises de jeux vidéo Assassin’s Creed et Tom Clancy apporte son service officiel d’abonnement aux jeux sur la plate-forme Xbox.

Le service d’abonnement aux jeux éponyme d’Ubisoft, Ubisoft+, est actuellement disponible sur PC, Google Stadia et Amazon Luna. Les abonnés peuvent payer 14,99 $ par mois pour accéder à plus de 100 jeux passés et actuels d’Ubisoft, y compris les nouvelles versions et le contenu téléchargeable. Un forfait légèrement plus cher, à 17,99 $ par mois, permet également de jouer aux jeux pris en charge via des serveurs cloud.

Aucune date de sortie n’a été donnée pour Ubisoft+ sur Xbox. Pour le moment, il semble n’arriver que sur la Xbox, bien qu’Ubisoft ait pris soin de ne pas utiliser le mot « exclusif ». Il est tout à fait probable que cela pourrait apporter Ubisoft + sur le PlayStation Network dans un avenir proche.

Ubisoft est le deuxième grand développeur tiers, après Electronic Arts, à proposer son propre service d’abonnement à des jeux sur la plate-forme Xbox.

EA Play, cependant, est disponible à la fois seul et en bundle avec le niveau Ultimate du Xbox Game Pass. Au moment de la rédaction de cet article, rien n’indiquait qu’Ubisoft+ aurait un accord similaire.

C’est un ballon d’essai intéressant. Ubisoft+ est disponible sur les plateformes de jeu basées sur le cloud depuis des mois, mais sous forme d’abonnement supplémentaire en plus du coût d’entrée existant. Luna, par exemple, traite Ubisoft+ comme une sorte de chaîne premium, en plus des propres frais mensuels de Luna.

Sur le papier, Ubisoft+ est une bonne affaire. Même à 14,99 $ par mois, c’est cher, mais il propose des jeux entièrement mis à jour avec tout leur contenu payant supplémentaire inclus. En comparaison, de nombreux jeux sur le Xbox Game Pass ne sont spécifiquement disponibles que dans leurs éditions de base, les joueurs intéressés doivent donc acheter des extensions ou des modules complémentaires.

En plus de l’utilité naturelle de tout service d’abonnement comme ce que Microsoft appelle un « moteur de découverte », qui stimule sensiblement les ventes en permettant aux joueurs d’essayer les jeux qu’ils aiment sans frais supplémentaires, quelques mois d’Ubisoft+ sont nettement moins chers que d’acheter un seul jeu. édition deluxe.

Vous pouvez théoriquement utiliser Ubisoft+ comme une sorte de location prolongée, afin de tirer tout le plaisir que vous allez retirer de quelque chose comme Assassin’s Creed: Valhalla sans avoir à dépenser 60 $ ou plus. Comme beaucoup de choses sur l’écosystème Xbox moderne, c’est une option solide pour les joueurs à court d’argent qui veulent toujours découvrir certains des plus grands jeux modernes.

Ce qui est plus intéressant, cependant, c’est comment la grande industrie pourrait réagir ici. Il y a quelques années, la tendance chez les grands développeurs était de créer leur propre vitrine numérique, comme Ubisoft lui-même l’a fait avec son application uPlay.

Aujourd’hui, alors que le Xbox Game Pass continue de stimuler les ventes de logiciels pour Microsoft et ses partenaires de développement, l’arrivée d’Ubisoft+ aux côtés d’EA Play sur Xbox pourrait marquer le début d’une autre course, où les développeurs s’affrontent tous pour lancer leurs propres services d’abonnement indépendants.

Ce serait une surprise si d’autres sociétés avec des catalogues relativement anciens – Activision Blizzard, 2K, Sega, Square Enix – ne regardaient pas très attentivement Ubisoft + sur Xbox. Si tout se passe bien, cela pourrait ouvrir les vannes.

Ubisoft a également annoncé que son prochain jeu Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction, un spin-off de son célèbre jeu de tir tactique Rainbow Six: Siege, sera disponible sur le Xbox Game Pass le premier jour de son lancement le 20 janvier.

Extraction, contrairement à Siege, est un jeu coopératif, dans lequel les joueurs s’associent par groupes de trois pour reprendre des parties de l’Amérique aux archéens envahissants, une espèce parasite d’extraterrestre. Bien qu’il ne soit pas rare que les jeux sous l’empreinte Tom Clancy d’Ubisoft se plongent dans la science-fiction proche du futur, Extraction marque la première fois que la série sort un jeu d’action/d’horreur.

Ubisoft opère depuis 1986. C’est l’un des développeurs tiers les plus visibles, les plus réussis et les plus controversés récemment de l’industrie du jeu vidéo moderne. En plus des divers jeux sous l’empreinte Tom Clancy, les franchises tentpole d’Ubisoft incluent Assassin’s Creed, Far Cry, Just Dance et Rayman.

Alors qu’Ubisoft maintient son siège principal à Montreuil, en France, il maintient également un réseau mondial de studios qui collaborent fréquemment sur ses sorties. En Amérique du Nord, Ubisoft possède des filiales à Cary, en Caroline du Nord ; San Francisco ; Atlanta ; et dans ce qui semble être toutes les grandes villes du Canada.