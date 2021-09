Le développeur remasterise magnifiquement les fonds d’écran Mac OS X en couleur 6K et P3

in

Le développeur Rafael Conde a magnifiquement remasterisé plusieurs fonds d’écran Mac OS X en pleine résolution 6K et les a mis à jour pour qu’ils soient compatibles avec la gamme complète de couleurs P3. La collection de papiers peints comprend les papiers peints Aurora de Leopard et Snow Leopard, ainsi que les papiers peints galaxie de Lion et Mountain Lion.

Vous pouvez télécharger les fonds d’écran pour votre iPhone, iPad ou Mac sur le site Web au nom exquis OSX.photo. Le site Web joue même l’emblématique « Exodus Honey » en arrière-plan lorsque vous naviguez dans les fonds d’écran. Si vous ne le savez pas, « Exodus Honey » est la chanson qui passe par-dessus la vidéo d’introduction sur les nouveaux Mac exécutant Mac OS X Leopard et Mac OS X Snow Leopard.

Rafael explique comment il a mis à jour les fonds d’écran : « J’ai retrouvé les versions originales des fonds d’écran, les ai mis à l’échelle à l’aide de Machine Learning, j’ai appliqué un espace colorimétrique P3, Machine Learning pour réduire le bruit, puis les ai modifiés manuellement pour qu’ils correspondent plus étroitement à la façon dont je m’en souvenais. . Ce n’est pas parfait, mais c’était le mieux que je pouvais faire.

Rafael salue bien Stephen Hackett à 512 pixels. Hackett a précédemment trouvé tous les fonds d’écran originaux pour chaque version majeure de Mac OS 9 et Mac OS X et les a mis à jour avec une résolution de 5K.

