Le développeur réparant la version PC perdue depuis longtemps de Saints Row 2 est mort

Image: Saints Row 2

Longtemps présumé perdu, Volition a pu mettre la main sur le code source de Saints Row 2 en 2019 et s’est rapidement mis à réparer la version PC du jeu, qui a été cassée depuis longtemps. Ce travail a été dirigé par un homme, le développeur communautaire Mike Watson, qui est malheureusement décédé cette semaine.

Watson avait lutté contre un cancer de stade 4 l’année dernière et a même documenté ses difficultés sur la page Facebook de l’entreprise. Tout en y travaillant lorsque cela était possible, plus tôt cette année, le cancer est « revenu avec une vengeance » et il a été contraint de quitter son rôle à la tête de la petite équipe en mai.

Malgré cela, il a continué à contribuer au projet, décidant qu’il « continuerait à travailler là-dessus aussi longtemps que je le pourrai ».

Vous vous demandez probablement ce qui va se passer avec le projet de patch Saints Row 2. Même si je ne gérerai plus Community, je continuerai à y travailler aussi longtemps que je le pourrai. S’il vous plaît, comprenez que c’est à 100% mon choix de passer mes derniers jours à y contribuer. Volition et Deep Silver ont tous deux été d’un soutien incroyable et m’ont toujours donné l’opportunité de quitter le projet avec le vœu solennel de m’assurer qu’il se termine sans moi. Nous avons également planifié ce moment éventuel et avons apporté une aide supplémentaire à la programmation il y a quelque temps pour nous assurer que cela se produise. Bien que j’hésite à donner un quelconque calendrier, je peux dire que d’énormes progrès ont été réalisés. Je suis convaincu qu’il répondra aux attentes et aux normes élevées de chacun (y compris les miennes.)

Les fans ont tellement apprécié son travail qu’en mai, ils ont réalisé une vidéo hommage de 20 minutes le remerciant pour tout ce qu’il avait fait pour le jeu et sa communauté.

Nos pensées vont à la famille et aux amis de Mike.

