Le développeur s’éloigne de la création de jeux après un abus présumé de la politique de remboursement de Steam

Un développeur indépendant s’éloigne de la création de jeux après avoir affirmé que l’abus de la politique de remboursement de Steam l’avait empêché de profiter de son dernier titre.

Le développeur en question, Emika Games, est le développeur indépendant solo derrière Find Yourself, Locked Up et le récent Summer of ’58. Chacun de leurs jeux a des critiques positives sur Steam, y compris Summer of ’58. Cependant, cela n’a pas empêché les joueurs de rembourser le jeu, qui ne coûte que 9 $, immédiatement après l’avoir joué. Dans la plupart des cas, cela ne serait pas possible, mais comme Summer of ’58 ne prend qu’une heure et demie à battre, il est possible pour les joueurs de demander un remboursement via Steam.

Dans une déclaration sur Twitter, le développeur a remercié les gens pour leur soutien, mais a annoncé que “je quitte le développement de jeux pour une durée indéterminée pour rassembler mes pensées”. Selon Emika Games, le grand nombre de remboursements pour l’été 58 signifie qu’ils “ne gagnent rien pour créer un nouveau jeu”. Le prochain titre d’Emika Games, From Day To Day, a également été retardé indéfiniment, le développeur déclarant que “ce jeu ne verra pas le jour dans un avenir proche”.

Si sa politique de remboursement était abusée, cet épisode mettrait en évidence un problème majeur avec la gestion des remboursements par Steam. La politique du marché numérique permet aux joueurs de récupérer leur argent après avoir acheté un jeu tant qu’il a été joué pendant moins de deux heures. Pour les titres plus importants, comme Mount & Blade Bannerlord ou Halo: The Master Chief Collection, cette politique est logique. Cependant, cela peut être extrêmement punitif pour les développeurs indépendants, qui, tout comme dans le cas d’Emika Games, créent des jeux plus courts qui peuvent être battus rapidement. L’Epic Games Store a une politique de remboursement similaire, qui permet aux utilisateurs de rembourser eux-mêmes les jeux s’ils ont joué moins de deux heures au cours de 14 jours.