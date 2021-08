Le développeur solo de Garden Path sur les influences de Hollow Knight et de Final Fantasy – Fonctionnalité

in

Image : Louis Durrant

Nous contournons un peu les règles pour l’interview du Nintendo Life Video Game Music Festival d’aujourd’hui – ce jeu n’est pas encore sorti. Scandale!

Mais j’espère que vous nous pardonnerez, car The Garden Path – qui a récemment terminé sa campagne Kickstarter, atteignant les objectifs ambitieux pour la sortie de Switch et le multijoueur local – est très intéressant à surveiller. Le jeu est créé par une seule personne : Louis Durrant, un illustrateur, développeur de jeux et compositeur basé au Royaume-Uni, connu sous le nom de “carrotcake”.

Pour le dire autrement, Louis Durrant fait tourner un tas d’assiettes différentes pour créer The Garden Path, il est donc incroyablement impressionnant que le jeu ait l’air et sonne aussi bien et ne soit pas seulement un tas d’assiettes brisées.

Nous avons parlé à Louis de son parcours, de ses inspirations et de la façon de jongler avec autant de métiers différents en même temps…

Nintendo Life : Qu’est-ce que ça fait de jongler entre développement, illustration et composition ? Avez-vous des pièces/ambiances différentes dans lesquelles vous devez être pour chacune ?

Louis Durrant : C’est vraiment amusant! J’aime ça parce que c’est la même pièce et la même humeur. Tout fonctionne en tandem – vous utilisez la musique pour influencer l’œuvre d’art, et l’œuvre d’art influence la musique.

D’où vous inspirez-vous lorsque vous faites la musique de The Garden Path ?

Steve Reich, Julius Eastmann et Hiroshi Yoshimura sont mes principales références, mais les influences viennent de toutes les directions. J’ai parcouru les bandes originales de Hollow Knight, Final Fantasy XIV, et j’ai beaucoup étudié l’instrumentation de « Illinois » de Sufjan Steven pour trouver le son que je recherchais.

Quel est votre processus de composition ?

Quand je faisais un travail plus mélodique, j’attendais qu’un air apparaisse dans ma tête, puis j’écrivais autour de ça.

‘The Garden Path’ est beaucoup plus stratifié et rythmé, donc généralement je frappe des touches aléatoires sur mon clavier jusqu’à ce que ça sonne bien. Je parie sur la prémisse que si je pense que cela fonctionne, quelqu’un d’autre pourrait aussi.

Nous aimons la façon dont les chansons contiennent des sons organiques, comme des grillons, des oiseaux et des ruisseaux. Est-ce basé sur l’emplacement du personnage, ou est-ce dans les chansons elles-mêmes ?

C’est basé sur le monde du jeu, mais c’est un élément clé de la composition du jeu. Étant donné que les chansons sont pour la plupart des mélodies simples et répétitives, elles reflètent ces sons – un oiseau peut avoir une seule chanson, mais la répéter souvent, et il peut y avoir un rythme au son d’une rivière.

La musique est similaire, avec de courtes mélodies apparaissant et disparaissant pour invoquer ce sentiment de se déplacer à travers une forêt qui semble éveillée.

Pouvez-vous nous citer quelques titres de chansons du jeu ? Comment trouvez-vous les noms?

« Un arbre qui ressemble à un homme », « Des rivières que vous ne pouvez pas voir » et « Ils sont arrivés peu de temps après » sont quelques-uns de mes titres préférés.

En général, je m’en tiens à la première phrase qui me vient à l’esprit en écrivant et je m’y tiens. Finalement, le titre et la composition deviennent indissociables.

Comment êtes-vous venu à la composition ? Et qu’est-ce qui vous a décidé à aller à l’école de design graphique, et pas l’un de vos nombreux autres intérêts ?

J’écris de la musique depuis que j’ai été autorisé à utiliser le clavier Yamaha de mon père. J’écrivais des chansons pour mon groupe de rock à l’école, ce qui m’a poussé à produire de la musique. À partir de là, il était logique de faire de la musique pour mon propre travail. La bande-son est beaucoup plus amusante que la pop et le rock, car vous n’êtes pas lié aux accords et aux paroles, vous pouvez faire n’importe quoi tant que cela correspond à la scène.

La musique est trop amusante pour en faire mon travail. Les visuels et l’illustration sont mon métier.

Dans quel genre de musique aimerais-tu écrire une bande originale ensuite ?

j’aimerais faire quelque chose Coureur de lame-esque. Science-fiction pensive, peut-être un peu jazzy. Je pense que ce serait génial. Mais je n’ai pas de projets pour ce genre de projet !

Que pensez-vous de la tendance de la « musique lo-fi » dans les jeux ?

Je suis un grand fan de musique lo-fi et de jeux lo-fi. Une tendance au lo-fi signifie généralement que le processus de création, quel que soit le support, se démocratise. Cela ne peut être qu’une bonne chose.

Le Garden Path est actuellement prévu pour une sortie en octobre 2021 sur Steam et itch.io, ce qui signifie qu’il est assez proche de la ligne d’arrivée, bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie de Switch.

Merci à Louis, que vous pouvez suivre sur Twitter, de nous avoir parlé, et n’oubliez pas de consulter The Garden Path sur Steam ou la démo sur itch.io pour en savoir plus.

N’oubliez pas de jeter un œil à nos autres fonctionnalités de VGMFest, nous en aurons beaucoup plus à venir au cours des deux prochaines semaines !