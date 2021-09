Le développeur ‘Splitgate’ veut être le prochain Riot Games

Splitgate a pris d’assaut le monde de l’esport et le développeur 1047 Games ne fait que commencer. Le co-fondateur et PDG Ian Proulx affirme que l’objectif est de devenir le prochain Riot Games, a rapporté Techcrunch mardi.

C’est une aspiration élevée, c’est sûr. Après tout, Riot Games est derrière des mastodontes de l’esport comme League of Legends et Valorant. Cependant, après des nouvelles récentes selon lesquelles 1047 Games a reçu 100 millions de dollars d’investisseurs pour aider à développer Splitgate, cet objectif pourrait bien être à portée de main.

“La portée de ce que nous pouvons faire est maintenant à travers le toit”, a déclaré Proulx via Techcrunch. « Il y a tellement de choses auxquelles nous ne pouvions pas penser parce que nous étions une petite équipe avec un petit budget, mais maintenant tout est sur la table. Nous nous concentrons sur le long terme – je considère que le jeu est terminé à 25 %. Nous n’avons pas besoin d’être Fortnite demain, mais maintenant il s’agit vraiment de construire les prochains Riot Games, la prochaine grande entreprise de jeux.

Splitgate est un jeu de tir en arène gratuit qui rappelle les jours de gloire de Halo tout en injectant des éléments physiques de type Portal à l’envers. En ce sens, il ne regorge pas exactement de nouvelles idées, mais être un retour en arrière fait partie de son attrait.

« Les gens ont grandi en jouant à ces jeux, et la raison [the market] est mort n’est pas parce qu’ils ont cessé de les aimer », a déclaré Proulx via Techcrunch. “Personne n’a bougé l’aiguille parce qu’il n’y a pas eu beaucoup d’innovation, et il n’y a pas eu quelque chose qui soit accessible aux masses.”

Espérons que le succès de Splitgate continue de se poursuivre.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Top 5 des stars de la NFL qui ont investi dans l’esport