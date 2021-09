Le développeur sud-coréen Pixelian Studio propose à Critadel de changer le mois prochain

Le mois dernier, Nicalis a révélé qu’il apporterait Citadelle par Pixelian Studio (une petite équipe de développement de trois personnes basée à Séoul, en Corée du Sud) à la Nintendo Switch à un moment donné cette année.

Il est maintenant verrouillé pour une sortie le 13 octobre et sera au prix de 19,99 $ USD. Si vous avez raté notre article original, il s’agit d’un nouveau jeu d’action futuriste de plate-forme/tir/roguelike dans lequel les joueurs courent, sautent et explosent à travers des voies alambiquées et des chambres secrètes d’une tour mécanique géante.

Un curseur à 360 degrés permet des attaques à distance dans n’importe quelle direction et les ennemis incluent des “boss et serviteurs mortels” de “l’Ordre de Noé” – une faction maléfique qui a pris le contrôle de la tour et cherche à récupérer des connaissances anciennes pour accorder la vie éternelle.

En plus d’être une combinaison de genres, Critadel est également décrit comme un « jeu d’action hardcore » avec des « graphismes inspirés de GBA » et une bande son techno « palpitante ». Le jeu est en préparation depuis cinq ans et comportera trois personnages évolutifs, des “centaines” de chemins de branchement et plus de 100 000 configurations possibles d’armes et d’objets.

