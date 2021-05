Le DevHub de Seattle acquiert la start-up de technologie de vente au détail Brickwork pour stimuler les expériences en ligne vers les magasins

Les cofondateurs de DevHub, Mark Michael, à gauche, et Daniel Rust détiennent le contrat d’achat de Brickwork devant les bureaux de DevHub à Seattle. (Photo DevHub)

Les nouvelles: DevHub, la start-up de logiciels en tant que service de Seattle utilisée par plus de 179 marques et / ou leurs agences pour créer des sites Web et des pages de destination, a acquis Brickwork, une société de technologie de vente au détail basée à New York qui alimente les expériences des consommateurs locaux pour grandes marques.

Il s’agit de la première acquisition de DevHub, fondée il y a 14 ans par Mark Michael et Daniel Rust. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Pourquoi est-ce important: Brickwork a été fondée en 2013 et son logiciel est utilisé par des entreprises mondiales telles que Nike, Chanel, Williams Sonoma, Saks Fifth Avenue et plus encore. L’acquisition renforcera la plate-forme d’expérience de données de DevHub pour les marques et les détaillants physiques et multi-sites. La société ajoutera des actions de conversion en ligne vers boutique telles que la prise de rendez-vous et la RSVP d’événements à sa liste d’offres d’expérience locale.

Le PDG de DevHub, Michael, a déclaré à . que l’acquisition mettrait ce que DevHub fait au premier plan. Être «propulsé par DevHub» sera une relation de marque différente de la façon dont ses produits ont traditionnellement été marqués en blanc.

«Nous n’avons jamais été en mesure d’avoir une relation directe avec une marque, car elle passe toujours par un canal partenaire», a déclaré Michael. «Nous pouvons maintenant nommer Drop et présenter essentiellement les 14 dernières années de ce que nous savons être vrai.»

Comment ça fonctionne: DevHub a fourni un exemple du parcours qu’un client en ligne pourrait suivre via la plate-forme DevHub:

Le consommateur recherche «sacs à main à proximité». Une liste organique du point de vente le plus proche de Chanel est dans l’un des meilleurs résultats de recherche du consommateur. Le consommateur apprend les promotions des magasins locaux et planifie une visite.

Dans un précédent profil chez Inc., le fondateur de Brickwork, David Munczinski, a parlé des «expériences avant la visite» où les marques créent un contenu en ligne attrayant dans un magasin local. Cela pourrait inclure des annonces de promotions en magasin, la possibilité de prendre des rendez-vous avec des vendeurs ou même d’identifier la musique en cours de lecture. Tout cela est conçu pour inciter l’acheteur à lui rendre visite en personne.

«Nous voulons créer la plate-forme définitive pour les principales marques multi-sites – en commençant par l’optimisation des moteurs de recherche et en terminant par une transaction en magasin ou en ligne», a déclaré Rust, directeur technique de DevHub. «DevHub peut alimenter toute l’expérience de vente au détail, à grande échelle, avec des intégrations pour les principaux CRM et plates-formes de commerce électronique.»

Acquisition précédente: Brickwork a été précédemment acquis par b8ta, le modèle de vente au détail en tant que service dans lequel les marques paient pour placer leurs produits dans des emplacements physiques de b8ta. Un établissement qui a ouvert ses portes dans le village universitaire de Seattle en décembre 2016 est maintenant fermé.

Prochains coups: DevHub emploie 13 personnes et se réjouit de la possibilité d’avoir une présence à New York. Michael a déclaré que le nombre d’employés de Brickwork retenus serait annoncé dans les semaines à venir.

Dernier mot: «On a l’impression que nous ne faisons que commencer», a déclaré Michael à propos de DevHub, n ° 157 du classement . 200 des startups du Pacifique Nord-Ouest. «Je ne sais même pas si vous pouvez appeler cela une startup à ce stade, mais tout dans notre parcours est unique à notre parcours. Je suis reconnaissant car nous sommes encore jeunes, nous avons encore faim. Je dis toujours aux gens que je suis qui je suis, mais je n’ai tout simplement pas fait tout ce que je voulais faire.

