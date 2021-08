Le DEX de Solana, Mango Markets, lève un million de dollars dans la vente de jetons MNGO

in

Solana (SOL)

Le DEX de Solana, Mango Markets, lève 70 millions de dollars en vente de jetons MNGO

Mango Markets, une plate-forme d’échange décentralisée sur la blockchain Solana, a levé 70 millions de dollars lors d’une vente de jetons qui vient de se conclure.

Les jetons MNGO sont désormais répertoriés sur FTX et Openserum

Les investisseurs ont initialement bloqué plus de 500 millions de dollars en USDC dans le DEX alors qu’ils se précipitaient pour obtenir un morceau de jetons MNGO. Cependant, la vente symbolique a clôturé à 70 millions de dollars.

Tout en annonçant la conclusion de la vente de jetons, Mango Markets a révélé que les jetons MNGO sont actuellement proposés sur l’échange cryptographique populaire FTX et l’échange de produits dérivés Openserum.

Solana a introduit les marchés de la mangue pour la première fois en mai de cette année en tant qu’organisation autonome décentralisée (DAO) qui propose également des marchés au comptant, des contrats à terme perpétuels et des prêts. Le projet prétend fournir aux utilisateurs une vitesse de réseau ultra-rapide et des frais de transaction proches de zéro.

La liquidité provient de ses pools et également de Serum, l’équivalent d’Uniswap sur Solana. En plus d’être le jeton de gouvernance des marchés Mango, les jetons Mango donnent aux détenteurs de jetons le pouvoir de mettre à niveau le protocole comme bon leur semble. Il permet également aux détenteurs de jetons de créer des incitations pour récompenser la participation et stimuler l’utilisation du protocole.

La vente symbolique de Mango semble être l’une des plus importantes de cette année. De nombreux protocoles de financement décentralisé (DeFi) collectent entre 1 et 15 millions de dollars en financement de démarrage. Cependant, Mango a fait un montant substantiel de 70 millions de dollars. Cette montée en puissance d’un projet en herbe reflète les fortunes croissantes de la blockchain Solana.

La Blockchain Solana évolue rapidement

La vente symbolique de 70 millions de dollars des marchés de la mangue montre la croissance et la popularité de la blockchain Solana. La blockchain a bénéficié d’un fort soutien de la part des développeurs et des utilisateurs au cours des derniers mois. Cela est dû à son rôle vital dans la résolution des problèmes rencontrés par les utilisateurs d’Ethereum concernant les réseaux encombrés et les frais de gaz élevés.

Le nombre de projets s’appuyant sur Solana a considérablement augmenté. Actuellement, il y a plus de 400 projets dans l’écosystème de Solana. Certains des projets les plus notables incluent Serum, Raydium, Maps.me, Chainlink, Terra, Audius, USDC, USDT et Pyth Network.

Les réseaux basés sur Solana sont également florissants. Un exemple est Sabre Labs qui a récemment obtenu 7,7 millions de dollars lors d’une première levée de fonds d’amorçage menée par la société de capital-risque en phase de démarrage Race Capital. Un autre est Wormhole, un pont de communication basé sur Solana qui a lancé son réseau principal pour prendre en charge les transferts de messages inter-blockchain.

L’un des principaux bailleurs de fonds de la blockchain Solana est Sam Bankman-Fried, le fondateur de l’échange crypto FTX. Bankman-Fried a beaucoup investi dans de nombreux projets actuellement construits sur la blockchain Solana.

Cela peut être vu dans les 314 millions de dollars Solana Labs levés en juin. Certains des principaux investisseurs du financement étaient Alameda Research (une entreprise soutenant l’échange FTX), aux côtés d’Andreessen Horowitz et de Polychain Capital.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.