Le DHS émet un avertissement concernant une possible augmentation de l’extrémisme domestique ⋆ 10z viral

Le département américain de la Sécurité intérieure a émis un avertissement concernant la possible augmentation du terrorisme domestique alors que de nouvelles restrictions liées au COVID sont mises en œuvre.

Le vendredi 13 août, le département a publié son dernier bulletin sur le terrorisme qui détaillait les types de menaces qui pourraient survenir, rapporte Slate.com. “Les facteurs de stress liés à la pandémie ont contribué à l’augmentation des tensions et des tensions sociétales, conduisant plusieurs complots d’extrémistes violents domestiques, et ils peuvent contribuer à plus de violence cette année”, lit-on dans le bulletin.

Avec la résurgence de COVID, le département s’attend à une montée en puissance en raison de la propagation des théories du complot et d’autres informations erronées en ligne.

« Les acteurs exploitent de plus en plus les forums en ligne pour influencer et diffuser des récits extrémistes violents et promouvoir des activités violentes », lit-on dans le bulletin. « De telles menaces sont également exacerbées par les impacts de la pandémie mondiale en cours, y compris les griefs concernant les mesures de sécurité de la santé publique et les restrictions gouvernementales perçues. »

Alors que de nouvelles variantes de COVID font leur apparition, les théories du complot sur le virus et le vaccin le sont également. Cependant, les préoccupations du ministère ne sont pas uniquement liées à la pandémie. La publication note également que les organismes chargés de l’application des lois ont également exprimé leur inquiétude quant à « le partage plus large de faux récits et de théories du complot gagnera du terrain dans les environnements traditionnels, ce qui incitera des individus ou de petits groupes à adopter des tactiques violentes pour atteindre les objectifs souhaités ».

Les responsables du DHS ont également lancé un avertissement aux responsables locaux exprimant leur inquiétude concernant les troubles potentiels alimentés par un «nombre croissant mais modeste d’individus appelant à la violence en réponse aux allégations non fondées de fraude liées à la fraude électorale de 2020 et à la prétendue “réintégration” de l’ancien Président Trump.

Enfin, le DHS est également préoccupé par le prochain anniversaire du 11 septembre. Bien que chaque année soit importante, cette année marquera le 20e anniversaire que le ministère considère comme un « environnement de menace accru ».

“La patrie continue de faire face à un environnement de menace diversifié et difficile avant et après le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, ainsi que les fêtes religieuses qui, selon nous, pourraient servir de catalyseur à des actes de violence ciblée”, note le bulletin.

