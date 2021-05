Le DHS offre 500000 dollars pour un balayage de données public-privé ciblant les “ extrémistes violents ” dans les forces de l’ordre ⋆ .

Cette semaine, notre prix est décerné au Department of Homeland Security pour sa subvention de 500 000 $ pour la recherche et la collecte de données sur les menaces internes dans les organismes d’application de la loi du pays.

La prémisse de la subvention, «Menaces internes dans l’application de la loi américaine», est que les États-Unis sont confrontés à un nombre croissant de menaces internes et qu’une compréhension de l’environnement changeant est nécessaire.

«En raison du nombre croissant de menaces que notre pays combat», explique le synopsis de la subvention, la Direction de la science et de la technologie du DHS «prend en charge l’évolution du paysage des menaces d’un monde dynamique avec des motivations, des acteurs, des modèles de communication et des armes changeants.»

La subvention donne la priorité à la collecte de données et à l’innovation technologique comme moyen d’identifier, de comprendre et de combattre la prétendue menace de pénétration des forces de l’ordre américaines par des extrémistes violents.

«Les objectifs de cet effort identifieront des données de haute qualité pour comprendre les risques posés aux États-Unis par le potentiel pour des organisations extrémistes violentes ou des acteurs isolés d’infiltrer les forces de l’ordre (LEA) et d’autres institutions gouvernementales», indique le synopsis.

Tout en facturant 500 000 dollars aux contribuables américains pour cette initiative visant à comprendre ces «organisations extrémistes» clandestines infiltrant les forces de l’ordre, la subvention néglige de définir ce qu’elle entend par «organisations extrémistes».

Les recherches et les données recueillies dans le cadre de la subvention doivent être partagées avec diverses agences, y compris des organisations privées. Pourtant, les droits civils et les libertés ne seront pas violés par la collecte et le partage public-privé de données sur des «extrémistes» indéfinis, insiste le DHS.

«Les connaissances et les résultats de cette recherche seront transférés à des organisations fédérales, étatiques, locales et privées pour permettre à l’éducation et à la sensibilisation de renforcer une architecture de prévention à l’échelle de la société tout en respectant les droits civils et les libertés civiles», selon la description de la subvention. «Ces efforts de prévention équiperont et habiliteront les efforts locaux – y compris les pairs, les enseignants, les dirigeants communautaires et les forces de l’ordre – pour minimiser une menace à mesure qu’elle évolue tout en améliorant la préparation et la réponse aux situations d’urgence.

La subvention chargera le boursier de comprendre les menaces liées à l’application de la loi du point de vue de nombreux domaines, notamment l’économie, la psychologie, la politique et la criminologie. «Le (s) boursier (s) participeront à une gamme d’activités», précise la subvention, y compris la conception de stratégies de collecte de données, la collecte de données à partir de sources primaires et secondaires et l’analyse des données tout en identifiant des experts en la matière pour participer à des entretiens et / ou des groupes de discussion. . »

L’analyse de la recherche dans ces différents domaines et experts aidera à combler les lacunes dans la compréhension de l’environnement de la menace et aidera à «contrer les menaces posées par les extrémistes violents et les idéologies violentes aux LEA des États-Unis et au public».

La date limite pour les demandes de subvention est le 16 mai, un jour après que le pays a conclu la Semaine nationale de la police. La semaine du 9 au 15 mai a été désignée comme Semaine nationale de la police depuis 1962 pour reconnaître le service et le sacrifice des forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales.

Tel que rapporté par Just the News cette semaine, le DHS et le ministère de la Défense ont annoncé des enquêtes internes sur «l’extrémisme» au sein de leurs départements, sonnant l’alarme parmi les chiens de garde conservateurs des libertés civiles, car les notions d ‘«extrémisme» des agences étaient vagues et semblaient omettre de surveiller les groupes extrémistes d’extrême gauche impliqués dans des violences politiques généralisées en 2020.