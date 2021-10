25/10/2021 à 16h06 CEST

Depuis ce dimanche, des messages fusent sur les réseaux sociaux en l’honneur de Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), récemment sacré Champion du Monde MotoGP™ 2021 : Félicitations venant de tous les horizons, pas seulement du monde du sport automobile.

La moto enlève son chapeau

Parmi les pilotes qui ont pris soin de lui consacrer un post sur Instagram figurent, entre autres, ses prédécesseurs Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), Marc Márquez (Repsol Honda Team) et Jorge Lorenzo, mais aussi son dernier rival, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team ), Alex Rins (Team Suzuki Ecstar), Jorge Martín (Pramac Racing), Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), le testeur Yamaha Cal Crutchlow, ou encore Tony Arbolino (Liqui Moly Intact GP), connu pour être très attaché à lui au point de partager des vacances. Egalement son compatriote Johann Zarco (Pramac Racing) et un autre Français, qui reviendra bientôt en WorldSBK : Loris Baz. Monster Energy ou l’équipe Leopard, dont il faisait partie il y a quelques années, se sont également souvenus de lui avec un post.

Super content de la victoire ! Mais la personne la plus heureuse aujourd’hui est sûrement @ FabioQ20. FÉLICITATIONS CHAMP

Super content de la victoire ! Mais la personne la plus heureuse aujourd’hui est sûrement @ FabioQ20.

FÉLICITATIONS CHAMP #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/t2l4r7TwPt – Marc Marquez (@ marcmarquez93) 24 octobre 2021

🙌🏼 Respect ☺️ Félicitations, @ FabioQ20 ! Ce fut une saison incroyable et nous sommes heureux d’avoir pu vous livrer le combat ! On réessayera l’année prochaine 😏👊🏼 #ELD1ABLO @ PeccoBagnaia | @MotoGP pic.twitter.com/1BiQpLre6Z – Ducati Corse (@ducaticorse) 24 octobre 2021

Mais la grande majorité a choisi de louer sa conquête via Instagram Stories. Ce fut le cas de Jack Miller (Ducati Lenovo Team), Alex Márquez (LCR Honda Castrol), Iker Lecuona (Tech3 KTM Factory Racing), Albert Arenas (Aspar Team Moto2), Raúl Fernández (Red Bull KTM Ajo), Dennis Foggia ( Leopard Racing), sans oublier les testeurs Dani Pedrosa (KTM) et Sylvain Guintoli (Suzuki), Álex Crivillé, Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha avec Brixx WorldSBK), actuel leader mondial WorldSBK, Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) et Andrea Locatelli ( Pata Yamaha avec Brixx WorldSBK), qui était son coéquipier en 2016.

Éloge unanime de l’univers du sport automobile

Mais la victoire de Quartararo a également suscité des réactions bien au-delà du motocyclisme, à commencer par les autres disciplines du sport automobile, comme en témoignent les gestes de Marvin Musquin, Théo Pourchaire, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Carlos Sainz Jr, Fernando Alonso, son bon ami Daniel Ricciardo, sept ans. fois champion du monde Lewis Hamilton et Alain Prost, le premier Français à remporter le titre mondial de F1 en 1985. Pour le WRC, son voisin d’Andorre Dani Sordo, Thierry Neuville, qu’il a rencontré récemment au Rallye de Catalogne, et le nonuple champion Sébastien Loeb, lui a également dédié un message.

Sports, musique, cinéma et politique, avec ‘El Diablo’

La conquête de Fabio a également été applaudie par le nageur Camille Lacourt et le perchiste Renaud Lavillenie, tous deux passionnés de moto, ainsi que par les footballeurs du PSG Sergio Ramos et Kylian Mbappé, ainsi que Clément Grenier, du Stade Rennais. L’OGC Nice, représenté par son entraîneur, Christophe Galtier, et le PSG lui-même lui ont également dédié un tweet.

Félicitations @ FabioQ20 pour ton titre de champion du monde #MotoGP Historique 🇫🇷 – Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 24 octobre 2021

Outre le sport, une mention spéciale revient également à l’acteur Tarek Boudali et au chanteur Matt Pokora pour leurs histoires sur le pilote niçois. Enfin, il faut souligner les hommages rendus par la ville de Nice, par l’ancien motard devenu maire de Nice, Christian Estrosi, par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et par le président français, Emmanuel Macron.

Quelle course et quelle année de @ FabioQ20 ! Bravo à lui, le devient du premier français à obtenir le titre de champion du monde de #MotoGP. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 octobre 2021