Le diable est dans tous les détails (RECAP) ⋆ 10z viral

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Unforgotten Season 4 Episode 2.]

De nouveaux détails intrigants ont fait surface dans l’enquête de Cassie et Sunny sur la mort de Matthew Walsh. C’est le jeune homme dont le corps est apparu lors de la première de la saison 4 de Unforgotten, 30 ans après avoir été vu vivant pour la dernière fois à Londres. Nous en avons appris davantage sur la victime et sur les quatre suspects vivants, dont deux sont des policiers en service actif.

Mais le polar n’est qu’une partie de l’histoire de ce drame policier britannique captivant. Tout aussi puissants sont la vie et le bien-être des deux personnages principaux, les détectives de police Cassie Stuart (Nicola Walker) et Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar), dont le partenariat attentionné et respectueux est un phare de lumière au milieu de toute la douleur et l’obscurité qui accompagnent leur travail.

Cassie a du mal à se remettre d’une dépression émotionnelle qu’elle a subie à la fin de la saison précédente. Même si elle ne prévoit de revenir que pour les trois mois nécessaires pour gagner sa pension complète, l’un des moments forts de cet épisode est une scène où Cassie discute de l’affaire avec trois membres de son équipe (interprétés par Jordan Long, Lewis Reeves et Carolina Main ). Cela se termine avec eux en lui disant que c’est bon de la retrouver, et leur sentiment suscite un rare et bref sourire de Cassie. La beauté d’Unforgotten vient autant de sa représentation de petits moments comme celui-ci que des mystères complexes qu’il dévoile.

En ce qui concerne l’affaire, une image plus vive se dégage de la victime, et elle est triste. Matthew a eu de multiples démêlés avec la justice, notamment des arrestations liées à la drogue. Sa famille a été détruite par l’alcool et la drogue, et ses parents sont morts. Sa petite amie, qui était enceinte au moment de sa disparition, est décédée plus tard d’une overdose d’héroïne. Lorsque Cassie parle au fils adulte de Matthew, Jerome (James Craze), il ne peut pas pleurer le père qu’il n’a jamais connu.

À la fin du premier épisode, Cassie et Sunny ont appris que Robert Fogerty, le mort qui avait gardé le corps de Walsh pendant des décennies, avait été arrêté pour conduite en état d’ébriété la nuit où Walsh a disparu, et qu’il avait quatre autres personnes dans sa voiture au temps. Tous les cinq fêtaient leur diplôme de l’académie de police. Nous en apprenons plus sur le quatuor restant, les personnages qui ont été présentés lors de la première.

Dean Barton (Andy Nyman), qui a quitté la police peu après l’obtention de son diplôme, semble être un homme d’affaires, un mari et un père prospère et bienveillant. Mais après avoir reçu un appel téléphonique d’un certain Félix, il fait entrer clandestinement une camionnette pleine de quelque chose en France. Il a l’air terriblement mal à l’aise à ce sujet, cependant, et lorsque le travail est terminé, Dean téléphone à Felix et lui indique clairement qu’il a fini de faire affaire avec lui.

Ram Sidhu (Phaldut Sharma), un inspecteur en chef détective à Londres vice, a des problèmes à la maison et au travail. Il craint que l’enfant que porte sa femme ait des malformations congénitales ; puis, quand il découvre qu’il est accusé de harcèlement sexuel par une collègue, Ram explose, affirmant que l’accusation est motivée par la race. Est-ce? Ou est-ce que revendiquer une discrimination est un moyen d’éviter d’assumer la responsabilité d’un mauvais comportement ?

La vie de Liz Baildon (Susan Lynch), diplômée de Cambridge, semble rose. Elle planifie son mariage avec Janet (Amanda Douge) et passe un entretien pour le poste de chef de police dans sa région. Mais elle a une vieille femme amère pour une mère – jouée par la formidable Sheila Hancock – qui semble aimer torturer sa fille et sait qu’elle cache quelque chose.

Fiona Grayson (Liz White) est la plus énigmatique du groupe. Thérapeute qui fait une demande de prêt hypothécaire avec son mari, on la voit également visiter les tombes de ses parents, dont son père policier.

Les anciens amis se sont séparés et se sont construit une vie apparemment bonne. Mais leurs réactions stupéfaites et effrayées lorsqu’ils voient un reportage sur la découverte du corps de Walsh ne laissent aucun doute sur le fait qu’ils gardent des secrets sur la nuit de sa disparition depuis 30 ans. Liz casse même quelques tasses, une réaction classique à la télévision dans de telles situations.

Bien que nous soyons au tiers de la saison, Cassie et Sunny n’ont pas encore interagi avec leurs suspects. Attendez-vous à beaucoup de cela dans les quatre prochains versements. Et pourtant, une partie de l’éclat du scénario de l’écrivain Unforgotten Chris Lang est que je n’attends pas que le rythme s’accélère. Je me contente d’apprendre à connaître ces nouveaux personnages, de renouer avec l’ancien gang et d’attendre que des indices et des motivations soient révélés.

En attendant, c’est agréable de voir Cassie reprendre vie, même légèrement, alors qu’elle travaille sur l’affaire et essaie de faire face aux changements dans sa vie personnelle, notamment en essayant de réveiller son fils adulte Adam (Jassa Ahluwalia) du lit le matin. « Est-ce que j’ai l’air en colère tout le temps ? » elle demande à son petit ami John (Alastair Mackenzie) à un moment donné. « Pas tout le temps » est la réponse de l’homme patient.

Il est facile de sympathiser avec Cassie, même pendant les moments où sa colère éclate. La performance de Walker est pleine de nuances et les changements de vie auxquels elle est confrontée sont suffisants pour tester le courage de quiconque. Quitter un emploi qu’elle a occupé pendant trois décennies, vendre sa maison pour déménager de Londres avec son nouveau partenaire et faire face à la bataille de son père contre la démence font des ravages.

La colère de Cassie pourrait être une force motrice qui la mène à travers cette affaire, bien que Sunny craigne qu’elle ne tente de régler un compte avec un établissement de police qui, selon elle, l’a trahie, en accusant un policier actuel ou ancien de meurtre.

“Il y a un petit peu de moi qui veut punir quelqu’un”, admet Cassie à Sunny. “Si vous voyez que cela vous gêne à un moment donné, vous m’appelez là-dessus.”

Vous savez qu’il le fera. Cassie et Sunny sont l’équivalent d’Unforgotten d’un supercouple.

Unforgotten, dimanches, 9/8c, PBS (consultez les listes locales sur pbs.org)