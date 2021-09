LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA a partagé le clip officiel d’une toute nouvelle chanson intitulée “Sacrifice”. Le morceau, produit par LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA membres du groupe eux-mêmes, est disponible en streaming ou en téléchargement via Enregistrements à semi-conducteurs.

“‘Sacrifice’ est un chant de défaite : son personnage est épuisé, abandonnant sa volonté dans une relation abusive. Il n’y a plus rien pour quoi se battre”, déclare le groupe.

“Sacrifice” est un excellent exemple de LE DIABLE S’HABILLE EN PRADAL’évolution sonore continue de , mêlant une nuance mélodique presque sobre à une brutalité totale.

Plus tôt cette année, LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA a publié le “ZII” EP via Enregistrements à semi-conducteurs. C’était un exercice d’excellence discordant et dissonant. L’original “Zombi” EP a été abandonné en août 2010 et reste un favori des fans. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une sortie chronologique dans LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA catalogue, “ZII” est le prochain chapitre. LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA a efficacement résumé les choses en disant: “Avant, il y avait cinq chansons sur la façon de repousser l’apocalypse. Maintenant, il y a cinq chansons de désespoir contre le trésor.”

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA s’est positionné pour une réinvention significative. Après leur émergence en 2005, ils ont servi le séminal de 2009 “Avec des racines au-dessus et des branches au-dessous”. Dans son sillage, le groupe a réalisé deux entrées consécutives dans le Top 10 du Billboard 200 avec le “Zombi” EP (2010) et “Le Trône Mort” (2011). Le groupe a maintenu un rythme prolifique sur “8:18” (2013), “Espacer” PE (2015) et “Les bleus des transports” (2016) et “L’acte” (2019). Cette sortie de musique nouvelle a été largement acclamée par Kerrang !, Revolver, Son rock, Nouveau bruit et Presse alternative qui l’a proclamé “un pas en avant impressionnant”. En plus d’avoir vendu d’innombrables spectacles phares, les musiciens ont fait des tournées avec tout le monde de NŒUD COULANT à TUEUR. Sans oublier que leur flux total avoisine de manière impressionnante les 200 millions en 2020.



