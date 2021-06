Le diagnostic génétique en Inde est sur le point de se transformer : Neeraj Gupta, fondateur et PDG de Genes2me

“Si les tests génétiques sont effectués au stade approprié, certaines maladies peuvent être prévenues, guéries ou mieux gérées.”

L’industrie indienne du diagnostic a évolué rapidement au fil des ans et est devenue un élément clé du segment des soins de santé. L’arrivée de la pandémie de Covid-29 a poussé l’industrie de la santé à l’aiguillon dans le monde entier en lançant de nombreux défis, et donc le secteur du diagnostic a également connu une grande transition au cours de cette phase. Qu’il s’agisse de suivre le rythme du concept de télémédecine ou de faire face au changement dans la psyché du consommateur, le secteur du diagnostic a été confronté à différents défis avec l’augmentation des cas de covid. Alors que COVID-19 s’est propagé, le secteur indien du diagnostic a combattu le virus au premier plan. En conversation avec Financial Express Neeraj Gupta, fondateur et PDG de Genes2me a partagé son expérience et a mis en lumière les défis, les enseignements et donc la voie à suivre pour les entreprises de diagnostic en Inde. Extraits :

Comment le secteur du diagnostic a-t-il évolué depuis l’arrivée du Covid-19 ? En tant que leader de l’industrie, quels ont été les premiers défis que vous avez rencontrés ?



Auparavant, le secteur du diagnostic moléculaire n’était pas exploité. Nous avons vu que la pandémie a poussé l’industrie de la santé à la limite, mais le secteur du diagnostic en Inde s’est levé pour relever les défis. Alors que COVID-19 s’est propagé, le secteur indien du diagnostic a combattu le virus au premier plan. Initialement, le système de santé indien n’était pas entièrement préparé à une crise aussi massive que COVID-19. Nous avons été confrontés à des défis concernant les importations de matières premières et de logistique en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale. C’est également l’une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d’utiliser notre expertise en diagnostic moléculaire et d’étendre le portefeuille à la fabrication de DIV.

Comment Genes2me s’est-il imposé pendant la pandémie ? Parlez-nous de votre parcours de livraison de 40 millions de kits de test covid en Inde à ce jour.

Nous sommes fiers du fait que Genes2Me travaille en première ligne depuis le tout premier jour de la pandémie. Nous avons développé plusieurs kits IVD, notamment des kits PCR en temps réel, des kits VTM, des kits d’extraction d’ARN, des kits NGS et des tests de génotypage multiplexés pour la détection de COVID-19 dans un délai rapide.

Notre kit PCR en temps réel ViralDtect-II pour COVID-19 a été un véritable tournant. Il s’agissait du premier kit PCR en temps réel fabriqué en Inde avec une couverture complète de trois gènes spécifiques au SRAS-COV-2.

En outre, il a été signalé que de nouvelles souches de SARS-COV-2 ont été détectées. Genes2Me a développé un test de classification de mutation unique qui peut rapidement différencier 40 variantes entre 16 souches du SRAS-CoV-2. Cela peut aider au dépistage génétique rapide de larges sections de la population.

Genes2Me a travaillé sans relâche et a livré plus de 40 millions de kits de test COVID-19 à ce jour. De plus, pour répondre à la soudaine augmentation de la demande de la deuxième vague de Covid, nous avons fait passer notre usine de fabrication de 9 millions par mois à 6 millions par semaine. En fait, pendant cette période, Genes2Me a contribué à plus de 20 % de l’ensemble des besoins de tests indiens pour la RT-PCR.

D’où est venue l’idée de se lancer dans la fabrication de kits DIV dans le cadre de l’initiative Make in India ? Quels ont été les défis et les opportunités ?

Lorsque la pandémie nous a frappés, peu de laboratoires de diagnostic disposaient de l’infrastructure ou des accréditations nécessaires pour proposer des installations de test Covid. Au fur et à mesure que la pandémie gagnait en force, il y avait non seulement une demande pour des tests plus rapides, mais aussi des tests dans des volumes beaucoup plus élevés. La réponse à cette lutte était l’idée derrière les kits IVD dans le cadre de l’initiative Make in India.

Le gouvernement indien a pris des mesures progressives pour renforcer les capacités du secteur national du DIV. Genes2Me travaille également à collaborer avec le gouvernement et des instituts médicaux prestigieux pour offrir des services sur le panel de classificateur innovant du SARS-COV-2. De cette manière, nous pouvons tous être mieux préparés à relever les défis posés par ce virus qui change fréquemment de constitution génétique.

Neeraj Gupta, fondateur et PDG de Genes2me

Quels changements les entreprises de diagnostic devraient-elles apporter pour lutter contre la pandémie et répondre à la demande actuelle du marché ?

Après Covid-19, nous avons vu l’entrée de nombreuses entreprises dans le segment des tests de diagnostic moléculaire et de la fabrication de kits. Malheureusement, peu d’entreprises ont été en mesure de fournir des solutions génétiques de qualité dans un délai d’exécution rapide. Cela ressort clairement du fait qu’environ 10 à 15 joueurs participaient aux appels d’offres des produits IVD jusqu’à l’année dernière. Mais maintenant, seuls 4 à 5 soumissionnaires participent aux appels d’offres, car la plupart des entreprises n’ont pas réussi à satisfaire les attentes des clients en matière de produits de qualité.

Si vous souhaitez créer une entreprise de diagnostic durable, vous devez maintenir des normes de qualité de fabrication et de test. Genes2Me a répondu en renforçant les capacités et en s’entraînant plus rapidement pour suivre l’augmentation sans compromettre la sensibilité de Genetic Solutions.

Quels ont été les développements récents et les projets futurs de Genes2me ?

Genes2Me travaille vigoureusement pour tirer parti de la vaste base installée de plates-formes de tests moléculaires à travers le monde. Grâce à notre expertise et à notre accès à des technologies de pointe, nous avons développé plusieurs tests pour les maladies infectieuses, l’oncologie et la santé reproductive en Inde. Dans le passé, la plupart de ces panels d’essai dépendaient des importations d’autres pays.

De plus, dans le cadre de l’initiative Make in India, nous travaillons au développement de diverses solutions de recherche et de diagnostic sur les acides nucléiques ainsi que des réactifs NGS pour le séquençage du génome. Encore une fois, ces solutions dépendaient de l’importation de différents pays.

Genes2Me a également renforcé les installations de test Covid-19 en installant davantage d’infrastructures, en recrutant de la main-d’œuvre et en les formant méticuleusement pour assurer un fonctionnement sans heurt. Notre laboratoire avancé de test PCR en temps réel à haut débit à Gurgaon, dans l’Haryana, a une capacité inégalée pour effectuer 8 000 à 10 000 tests par jour.

Comment voyez-vous l’avenir du diagnostic génétique en Inde ?

L’Inde a une population de plus de 1,26 milliard d’habitants, avec 26 millions de naissances chaque année. Cela signifie que le fardeau d’une maladie génétique est très élevé. Grâce au diagnostic génétique, de nombreuses maladies peuvent être prédites avec une grande précision. Si les tests génétiques sont effectués au stade approprié, certaines maladies peuvent être prévenues, guéries ou mieux gérées.

Le diagnostic génétique en Inde est sur le point de se transformer. Il y a eu une prise de conscience et une reconnaissance généralisées de l’incidence croissante des maladies génétiques congénitales et héréditaires en Inde urbaine. De plus en plus de personnes recherchent des services de test génétique et de conseil. Le diagnostic génétique en Inde évoluera d’une spécialité de niche à un large éventail d’applications pour des maladies complexes et un usage personnel.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.