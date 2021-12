Le diagnostic indien entre en 2022 en se concentrant toujours sur les tests Covid

L’industrie indienne du diagnostic a connu une croissance saine des revenus en 2021, les tests liés à Covid-19 contribuant à 20 à 25 % des revenus.

L’Inde a parcouru un long chemin depuis la réalisation d’un seul test Covid -19 du laboratoire de l’Institut national de virologie (NIV), Pune en janvier 2020 à un total de plus de 67 crore tests effectués à ce jour, selon des sources officielles.

L’augmentation de la capacité de test Covid est le résultat de l’expansion du réseau de laboratoires de test dans le pays qui était de 1668 laboratoires en septembre 2020 (1035 laboratoires dans le secteur gouvernemental et 633 laboratoires privés) et a depuis doublé pour atteindre 3117 laboratoires en 2021 ( 1361 laboratoires dans le secteur public et 1756 dans le secteur privé), selon les données officielles disponibles auprès du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), révèlent des sources officielles.

Le nombre de laboratoires effectuant des tests Covid a également connu une augmentation constante cette année. Aujourd’hui, seuls 2014 laboratoires effectuent des tests RT-PCR et rendent compte à l’ICMR. Il existe environ 238 tests RT-PCR approuvés par l’ICMR, qui comprennent à la fois des tests locaux et étrangers.

« Avec la nouvelle variante Omicron, nous assistons maintenant à une augmentation de la demande de tests Covid. La demande concerne en particulier les tests rapides RT-PCR Covid étant donné l’exigence de tests obligatoires des passagers dans les aéroports, les gares et les endroits où il y a de grands rassemblements. Des études indiquent une augmentation possible du nombre de cas d’ici février 2022 suite à l’augmentation aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui pourrait entraîner une multiplication par plusieurs de la demande de tests Covid », selon le Dr Ravi, responsable R&D, TATA Medical and Diagnostics. , qui est l’un des principaux fabricants de tests de routine TATA MD CHECK et de tests RT-PCR rapides.

En décembre de cette année, Tata Medical & Diagnostics a lancé sa solution de test rapide développée localement pour Covid-19, Tata MD CHECK Express RT-PCR, qui peut être appliquée dans de multiples domaines où des tests rapides, à haut volume et fiables sont requis, tels que aéroports et événements.

L’année dernière, en novembre, la société avait lancé son kit de test COVID, « TataMD CHECK », développé en partenariat avec le Council of Scientific and Industrial Research-Institute of Genomics and Integrative Biology (CSIR-IGIB). Il a été approuvé par l’ICMR et le Drug Controller General of India (DCGI).

« Pour faire face au nombre croissant de cas Covid et Omicron, il est important de se concentrer sur le test, le suivi et la traçabilité. L’accent devrait être mis sur l’augmentation de la capacité de test RT-PCR rapide qui soit rapide, abordable, efficace et détecte les variantes », recommande le Dr Ravi de dire qu’il existe un besoin pour un test RT-PCR express à haut débit qui serait économique et peut donner des résultats rapides.

« Tata MD CHECK a réagi à la situation en lançant les solutions de RT-PCR rapide développées localement qui peuvent fournir des résultats rapides avec une grande précision. Un autre avantage clé est qu’il cible 3 gènes de pointe qui sont essentiels pour détecter les infections causées par les variantes de Covid, y compris la variante Omicron », a déclaré le Dr Ravi.

Reflétant la croissance du secteur du diagnostic, les principales chaînes de diagnostic comme Metropolis Healthcare Ltd et Thyrocare Technologies Limited ont également vu leurs ventes et leurs bénéfices augmenter en raison de la demande croissante de tests Covid.

Les ventes de Metropolis Healthcare Ltd ont augmenté à Rs 629 crores au cours du premier semestre clos en septembre 2021, contre Rs 431 crores au cours de la période correspondante de l’année dernière. Les ventes de la société ont atteint Rs 998 crore pour l’année entière. Le bénéfice net de la société est passé de Rs 63 crores à Rs 133 crores au cours du premier semestre clos en septembre 2021. Son bénéfice net s’est élevé à Rs183 crore pour l’année entière. Le bénéfice net a augmenté de 111%, selon les résultats financiers de la société.

Les ventes de Thyrocare Technologies Limited ont augmenté à Rs 341 crore au cours du premier semestre clos en septembre 2021, contre Rs 210 crore au cours de la période correspondante de l’année dernière. Pour l’année entière, ses ventes ont atteint Rs 495 crores. Le bénéfice net est passé à Rs 133 crore contre Rs 43 crore au cours de la dernière période. Pour l’année entière terminée en mars 2021, son bénéfice net s’est élevé à Rs 113 crore, selon les résultats financiers de la société.

« L’industrie indienne du diagnostic a connu une croissance saine des revenus en 2021, les tests liés à Covid-19 contribuant à 20 à 25 % des revenus. L’industrie du diagnostic a vu une expansion de l’infrastructure, le développement de nouveaux produits par des acteurs nationaux et internationaux et une sensibilisation accrue au sein des segments de clientèle pour le même », Mylab Discovery Solutions Pvt. Ltd. a déclaré dans un communiqué.

Poussée par la deuxième vague, l’empreinte des laboratoires de pathologie, en particulier le diagnostic moléculaire (RT-PCR) et les laboratoires de radiologie, grâce à la tomodensitométrie (CT) a considérablement augmenté. Cette expansion de l’infrastructure sera le moteur de la croissance du diagnostic pour les années à venir.

«Nous prévoyons que le modèle hub and spoke cédera la place à des diagnostics plus décentralisés, ce qui permettra aux patients d’obtenir plus rapidement les résultats de leurs tests, sans que leurs échantillons ne soient envoyés à des laboratoires situés dans des endroits éloignés. Il y aura une adoption croissante d’une approche centrée sur le patient par l’industrie du diagnostic », selon un communiqué de Mylab Discovery Solutions.

