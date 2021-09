Le dialogue sur la défense Inde-Afrique se tiendra tous les deux ans à DefExpo

in

En concertation avec toutes les parties prenantes, l’Inde envisage d’institutionnaliser le Dialogue de défense avec l’Afrique qui sera au niveau ministériel et il se tiendra tous les deux ans en marge de la DefExpo. (Crédit : PTI)

Avant le quatrième sommet du Forum Inde-Afrique plus tard cette année, pour aider à renforcer les partenariats existants entre les pays africains et l’Inde, il y aura un dialogue sur la défense Inde-Afrique en marge de chaque DefExpo.

Selon le ministère de la Défense (MoD), une décision a été prise pour faire de l’Institut Manohar Parrikar d’études et d’analyses de la défense (MP-IDSA) le partenaire de connaissances pour le dialogue Inde-Afrique. MP-IDSA devrait aider à fournir un soutien pour une coopération renforcée en matière de défense entre les deux parties.

Le deuxième dialogue de défense Inde-Afrique sera accueilli par le ministre de la Défense Rajnath Singh en marge de DefExpo-2022 à Gandhinagar, Gujarat.

En mars 2022, le thème général du 2e Dialogue Inde-Afrique sur la défense sera « Inde – Afrique : adopter une stratégie de synergie et de renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité ».

Cela aidera à renforcer les partenariats existants entre l’Inde et le continent africain. Et permettra aux deux parties d’explorer de nouveaux domaines de convergence dans des domaines tels que la sécurité maritime, la cybersécurité, la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités et la formation.

Coopération maritime Inde-Afrique

Selon les experts, l’Inde a toujours été à l’avant-garde pour exhorter les nations africaines à participer à divers cadres multilatéraux au sein de la région de l’océan Indien (IOR). Une initiative dirigée par l’Inde – Indian Ocean Rim Association (IORA), a son siège à Maurice et compte huit pays membres africains, dont les États insulaires stratégiques comme Madagascar et les Comores.

Ensuite, il y a le Indian Ocean Naval Symposium, un mécanisme naval multinational créé en 2008 par la marine indienne. Celui-ci a été mis en place pour contribuer à favoriser une plus grande interopérabilité et une conscience partagée dans le domaine maritime. Il compte six pays africains parmi ses membres : le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya, Maurice, l’Afrique du Sud et les Seychelles.

Quand a eu lieu le premier dialogue de défense Inde-Afrique ?

Elle s’est déroulée en marge de la DefExpo à Lucknow en 2020, et a été organisée conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. Et à l’issue de la réunion, une déclaration commune, la « déclaration de Lucknow » a été adoptée.

