Cela a été une longue intersaison pour les fans de football. Encore plus longtemps depuis que nous avons vu Cris Collinsworth glisser majestueusement dans le cadre pour rejoindre le partenaire de diffusion NBC Al Michaels avant un match de la NFL.

Affectueusement connu sous le nom de «glissade de Collinsworth» pour beaucoup, le bit au début involontaire mais ensuite prémédité a dû faire une pause au cours de la saison 2020 en raison des règles de distanciation sociale énoncées la saison dernière. Mais bonne nouvelle, fans de la NFL ! Le toboggan est de retour et, espérons-le, là pour rester !

Avant le Thursday Night Football entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Cowboys de Dallas, nous avons finalement eu notre première « glissade de Collinsworth » en plus d’un an. Et comme c’est doux d’être de retour !

Un pas de plus vers la normale : le Collinsworth Slide revient ! pic.twitter.com/ATTWsutrzW – Annonce horrible (@awfulannouncing) 10 septembre 2021

Les fans de la NFL se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur joie et leur exaltation lors du premier « diapositive de Collinsworth » depuis très, très longtemps. En voici beaucoup d’autres dans la cabine de diffusion de NBC !