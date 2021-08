Le didacticiel Latest Today at Apple explique comment créer des vidéos en boucle ‘Magic’ sur iPhone [Video]

in

Le nouvel épisode hebdomadaire d’Apple de sa session en ligne Today at Apple montre comment apporter de la « magie » à vos vidéos avec des boucles de tournage et de montage sur iPhone et l’application Clips. Découvrez le didacticiel vidéo complet de 10 minutes ci-dessous.

Dans sa nouvelle série en ligne Today at Apple qui lance un nouveau contenu tous les mercredis, Creative Pro Jahmyra d’Apple se connecte avec le réalisateur Romain Laurent sur la façon de faire ressortir vos vidéos avec des boucles, l’inattendu, et plus encore.

Séances précédentes :

Avec l’iPhone, cette dernière leçon utilise l’application Clips et quelques techniques différentes pour créer des résultats magiques.

La vidéo de 10 minutes explore l’utilisation de différents objectifs d’appareil photo iPhone, time-lapse, différents emplacements et perspectives, avec trois étapes clés :

Faites une boucle simple Faites correspondre votre mouvement Ajoutez quelque chose d’inattendu

Découvrez le nouveau didacticiel amusant Today at Apple ci-dessous et si vous ne l’avez pas déjà, l’application Clips est disponible gratuitement sur l’App Store.

