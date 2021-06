Le dieu de la malice rencontre son égal – .

Alerte spoil: Le récapitulatif suivant contient des spoilers pour le deuxième épisode de Loki sur Disney +. Si vous ne voulez pas être spoilé, revenez après avoir vu l’épisode.

La TVA n’est pas devenue moins inepte entre les épisodes, alors que nous reprenons en 1985 lors d’une foire de la renaissance où un groupe de travail a déterminé que la variante Loki se trouve. Presque immédiatement, la variante se faufile et prend le contrôle de Hunter C-20 (Sasha Lane), en envoyant l’autre avant qu’ils ne sachent ce qui les a frappés.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’être épuisés – ils sont maintenant de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

De retour à la Time Variance Authority, la variante un peu moins diabolique de Loki (Tom Hiddleston) lit un magazine sur les jet-skis tandis que Miss Minutes l’interroge sur ce qu’il a appris sur la chronologie sacrée et les règles régissant l’univers. Loki n’a clairement pas fait toute sa lecture, et après avoir essayé de frapper l’hologramme de Miss Minutes au-dessus de la tête, Loki est accueilli par Mobius (Owen Wilson), qui lui dit qu’il y a eu une autre attaque contre des agents de TVA par la variante meurtrière. .

Mobius rassemble un groupe d’agents pour enquêter sur la scène du crime avec lui et Loki, et avant leur départ, nous apprenons que la TVA a traité de nombreuses variantes de Loki dans le passé, dont aucune ne ressemble beaucoup à celle du MCU. .

Le groupe retourne ensuite en 1985 et Mobius suggère à Loki que s’il peut les aider à traquer l’autre variante, il pourrait obtenir une audience avec les Time-Keepers. Ils trouvent le casque de C-20 à la foire de la renaissance, mais elle est introuvable. Apparemment, les variantes n’ont jamais pris d’otages auparavant, mais laissent à Loki le soin de rompre avec la tradition tout en brisant la réalité.

Loki tente alors de saisir cette opportunité pour convaincre l’équipe de chasseurs de TVA qu’il a compris le schéma de la variante et que la variante attend à l’extérieur de la tente pour leur tendre une embuscade. Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) fait remarquer que Loki perd un temps précieux, mais Mobius veut l’entendre. Une fois que Loki a fini d’exposer sa théorie, Mobius n’est pas convaincu, ils placent une charge de réinitialisation pour effacer la chronologie et ils retournent au siège de TVA.

Mobius rencontre ensuite Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) – le juge du premier épisode – qui lui dit que Loki a une chance de plus d’aider à attraper la variante. Mobius transmet le message à Loki, qui est ensuite chargé de parcourir tous les dossiers de la variante afin de rechercher des indices sur l’endroit où elle pourrait se cacher.

En fouillant dans les fichiers, Loki découvre que Ragnarok a détruit son monde natal d’Asgard. Le même dossier note qu’aucune énergie de variance n’a été détectée pendant le cataclysme, ce qui amène Loki à se rendre compte qu’une variante pourrait théoriquement “se cacher” dans une apocalypse, car peu importe ce qu’ils font, cela ne changerait pas le résultat si tout et tout le monde était éliminé de toute façon.

Il se précipite chez Mobius, qui mange une salade dans la salle à manger, pour lui faire part de sa révélation. Les deux se rendent ensuite à Pompéi, en Italie, quelques instants avant l’éruption du Vésuve en 79 après JC, afin de tester la théorie de Loki. Bien que Loki cause des problèmes et perturbe la chronologie d’une manière qui devrait affecter l’avenir, une énergie à variance nulle est détectée, prouvant le point de Loki.

Les deux retournent à la TVA où Mobius explique à Loki que pour que sa théorie soit valable, les catastrophes doivent se produire naturellement sans « aucun avertissement, aucun survivant », et ils retournent donc à la bibliothèque pour savoir combien de telles catastrophes se sont produites. Leurs recherches sont infructueuses, mais après une discussion sur les jet-skis, la croyance et le but, Loki dit quelque chose qui donne une idée à Mobius – l’emballage de bonbons Kablooie que la TVA a trouvé en France pourrait être lié à la catastrophe naturelle apocalyptique dans laquelle se cache la variante. .

Kablooie n’a été vendu sur Terre qu’entre 2047 et 2051, donc s’ils peuvent trouver un événement apocalyptique qui a eu lieu pendant cette période, ils pourraient peut-être trouver la variante. Il s’avère que la Terre est criblée de catastrophes dans les décennies à venir, mais une seule de ces catastrophes fait l’affaire pour la variante : un ouragan de catégorie huit dans un magasin de détail Roxxcart à Haven Hills, en Alabama, en 2050.

Mobius obtient une fois de plus la permission à contrecœur de Renslayer de réunir un groupe de travail. Ils arrivent en Alabama alors que l’ouragan gagne en force. Après être entré dans Roxxcart (probablement détenu par la Roxxon Energy Corporation), le groupe de travail se divise en deux équipes, et Hunter B-15 dit à Mobius qu’elle va garder un œil sur Loki. Loki et B-15 partent à la recherche de la variante et trouvent un homme qui achète des plantes. Ils se méfient tous les deux de l’homme, et lorsque B-15 s’approche de lui avec son arme dégainée, l’homme tend la main et lui attrape le bras. À ce stade, il est clair que l’homme était contrôlé par la variante, qui a maintenant repris le corps de B-15.

Loki essaie de raisonner avec la variante, expliquant qu’il a intentionnellement retardé le temps à la foire de la Renaissance et qu’il veut que la variante l’aide à renverser les Time-Keepers. La variante, qui a jeté le corps de B-15 et est passé à un employé de Roxxcart nommé Randy, n’est pas intéressé à faire équipe. Pendant ce temps, Mobius et son équipe retrouvent C-20, qui semble avoir perdu la tête. Elle dit à Mobius qu’elle a révélé l’emplacement des Gardiens du Temps.

Après avoir essayé et échoué à comprendre quel est le plan de la variante, Loki repère une charge de réinitialisation sur une étagère, soupçonnant que la variante les a tous attirés ici pour les effacer. À ce stade, Loki perd la trace de Randy et un homme beaucoup plus gros émerge, le renversant. Alors que les deux se battent, Mobius trouve B-15 errant dans le magasin et se rend compte que Loki a trahi la TVA.

Le combat ne dure pas longtemps, car la variante jette Loki pendant un moment avant de s’éloigner pour déclencher toutes les charges de réinitialisation qu’il a placées autour du Roxxcart. Loki se relève, se dirige vers la variante et demande ce qu’il veut de lui. L’homme rit, tombe au sol et Loki se retourne pour être accueilli par la variante non masquée : Lady Loki (Sophia Di Martino).

Elle dit à Loki qu’il ne s’agit pas de lui, que le chronomètre atteint zéro et que les charges de réinitialisation sont toutes téléportées à divers endroits tout au long de la chronologie sacrée au moment où elles commencent à se déclencher. “Quelqu’un vient de bombarder la chronologie sacrée”, a déclaré un employé de TVA au téléphone. Renslayer attrape une arme, les chasseurs TVA commencent à se précipiter à travers les portails, et Lady Loki disparaît de Roxxcart par un portail qui lui est propre, Mobius et B-15 se précipitent dans le couloir, criant à Loki de ne pas y aller. Après un moment d’hésitation, il franchit le portail de Lady Loki un instant avant qu’il ne se ferme.

Meilleure offre du jour Comment ces nouvelles mini-prises intelligentes sur Amazon ne coûtent-elles que 4,24 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 21,97 $ Prix : 16,97 $ Vous économisez : 5,00 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission