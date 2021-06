Le dieu du mal aide Disney + à anéantir la compétition de streaming – .

La nouvelle série télévisée Loki de Marvel, diffusée sur Disney + et mettant en vedette Tom Hiddleston en tant que dieu titulaire du mal, a été un succès retentissant pour la plate-forme de streaming de Disney.

Nous n’en sommes qu’à deux épisodes de la série à ce stade, mais le PDG de Disney, Bob Chapek lui-même, a confirmé que la première de la série le 9 juin était la première la plus regardée à ce jour sur Disney + (sans révéler le nombre exact de téléspectateurs, bien sûr, mais c’est de rigueur pour les streamers à ce stade). Cela ne fait pas de mal non plus que 2021 soit déjà l’un des plus importants de Marvel depuis longtemps, le géant du divertissement s’étant déjà plongé dans le streaming avec WandaVision et a lancé quelques blockbusters majeurs pour une sortie cette année sur le grand écran – y compris Black Widow, Shang-Chi et la légende des dix anneaux et des éternels. En ce qui concerne Loki, les critiques et le public ont été ravis de l’émission, suffisamment pour en faire l’une des émissions de télévision les plus regardées, en fait, sur tous les principaux services de streaming en ce moment.

Cette distinction provient des dernières données partagées avec . par l’équipe de Reelgood, un service de moteur de recherche en streaming qui aide les audiences en streaming à suivre ce qui est diffusé et où.

Le classement complet de cette semaine des émissions de télévision les plus regardées sur tous vos streamers préférés, qui se trouve au bas de cet article, couvre la semaine du 9 au 15 juin. Et c’est en fait d’autant plus impressionnant que Loki est en tête de liste, car rappelez-vous – il n’a fait ses débuts sur Disney + que le 9 juin.

Merci (le dieu de la malice) c’est mercredi Le deuxième épisode de #Loki de Marvel Studios est maintenant en streaming sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/CRC0vYQPLf – Loki (@LokiOfficial) 16 juin 2021

“Dans Loki de Marvel Studios, le méchant mercuriel Loki (Tom Hiddleston) reprend son rôle de dieu du mal dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de Avengers: Endgame”, lit-on dans le bref synopsis de Rotten Tomatoes, qui ajoute le consensus des critiques suivants :

“Une diversion délicieuse du MCU tel que nous le connaissons, Loki voit avec succès la star Tom Hiddleston passer du méchant bien-aimé à l’anti-héros attachant – avec un peu d’aide d’Owen Wilson – dans une série aussi décalée, charmante et vaguement dangereuse que le demi-dieu lui-même.

L’émission elle-même a un score de critiques assez élevé de 96% sur le site d’agrégation de critiques pour le moment, ainsi qu’un score d’audience de 89%. Pendant ce temps, lorsque vous avez fini de rattraper Loki, il y a aussi beaucoup d’autres contenus bourdonnants, acclamés par la critique et dignes d’être ajoutés à votre liste de surveillance télévisée – avec Mare of Easttown et Hacks de HBO, deux succès fulgurants ces dernières semaines, avec Sweet Tooth et Lupin (une série en français sur un gentleman voleur) pour Netflix, pour attirer l’attention sur quelques-uns.

Voici les séries télévisées les plus regardées parmi tous les principaux streamers, par Reelgood, pour la semaine du 9 au 15 juin. Combien d’émissions de la liste ci-dessous avez-vous vues ?

Loki

Dent sucrée

Jument d’Easttown

Manifeste

Lupin

Hacks

Le conte de la servante

Seule

Quête mythique

Lucifer

