Le différend européen de John Carter reporté

in

Mauvaise nouvelle pour John Carter. Du développeur Promotions MGZ ils rapportent que le combattant de Grenade John Carter Vous ne pourrez pas contester le Titre européen des super-plumes le 13 août prochain à Marbella.

“Notre cher Carter doit être une saison de chômage forcé en raison de la prudence afin de subir des examens médicaux, et après un constat dans l’un des tests médicaux de routine qu’il a subi et qui laissent des doutes, donc les spécialistes ont indiqué qu’il ne devrait pas se battre sans subir au préalable d’autres tests pour clarifier la portée réelle de la constatation clinique. », soulignent-ils dans le communiqué.

Pour que le boxeur né à Grenade puisse faire face à un événement continental aussi important dans les mois à venir, et avec les pleins pouvoirs, l’environnement de Carter et MGZ ont suspendu la dispute pour le titre au détriment de la décision prise par la plus haute instance européenne. concernant l’aspirantazgo de Grenade.

A noter qu’en attendant les résultats médicaux de l’athlète né à Grenade, l’UER maintient sa position de candidat officiel, accordant au Français la possibilité de contester une défense volontaire de son championnat.