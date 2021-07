Le différend sur la marque Tiffany-Costco met en lumière le débat « générique » – WWD

Tiffany & Co. et Costco Wholesale Corp. ont réglé leur différend sur les marques de commerce, mettant ainsi fin à un litige qui avait commencé il y a plus de huit ans. L’affaire a abordé une question épineuse pour les propriétaires de marques notables : que se passe-t-il lorsqu’un nom de marque entre en conflit avec l’utilisation d’un terme sans doute générique ?

Après que Tiffany a intenté une action en propriété intellectuelle en 2013, Costco a tenté de faire valoir que lorsqu’il utilisait le terme « Tiffany » sur les enseignes des points de vente dans ses magasins pour désigner certaines bagues en diamant qu’il vendait, le détaillant ne faisait pas référence au La marque de bijoux Tiffany – qui n’avait rien à voir avec les bagues vendues chez Costco – mais plutôt le terme générique « réglage Tiffany », qui, selon Costco, décrit généralement un cadre de bague à dents nommé d’après le fondateur de Tiffany, Charles Lewis Tiffany.

Tiffany a contesté cet argument, affirmant que le nom Tiffany n’était pas générique et que la façon dont Costco avait étiqueté les produits n’avait pas clairement indiqué que le terme était utilisé pour décrire uniquement les paramètres de sonnerie.

“Le signe dit simplement, sans embellissement,” Platine Tiffany VS2, I 1.00.ct Round Brilliant Diamond Solitaire Ring “”, a soutenu Tiffany dans un dossier dans l’affaire. « Étant donné la renommée de Tiffany pour ses diamants et ses bagues… pourquoi quelqu’un aurait-il lu la référence Tiffany dans ce signe comme faisant référence à une monture, par opposition au diamant, à la bague ou à la marque Tiffany ? »

Le tribunal fédéral de New York supervisant l’affaire s’était rangé du côté de Tiffany, puis avait renvoyé l’affaire à un procès devant jury sur les dommages-intérêts. Le tribunal a finalement accordé une importante somme de 21 millions de dollars à Tiffany, mais en août de l’année dernière, la Cour d’appel du deuxième circuit a infirmé la conclusion, jugeant que le jugement du tribunal inférieur sur la question de la responsabilité de Costco était prématuré.

Lundi, Tiffany et Costco ont réglé leur différend dans une résolution confidentielle.

“Les parties ont résolu leur différend à l’amiable”, a déclaré David Bernstein, associé chez Debevoise & Plimpton LLP et avocat de Costco, dans un communiqué.

Bernstein n’a pas commenté les termes de l’affaire. Un avocat de Tiffany a refusé de commenter, et les représentants de Costco et de Tiffany n’ont pas pu être immédiatement contactés pour commenter.

Le différend vieux de plusieurs années a des implications pour les marques qui cherchent à empêcher que leurs noms ne soient subsumés dans un autre usage générique du langage courant, et montre à quel point Tiffany a pris le problème au sérieux, ont déclaré des experts en propriété intellectuelle.

« Ce n’est pas exagéré pour [Tiffany] d’avoir intenté ce type de poursuite, et pour le [lower court] juge d’avoir vu cela comme une tentative de commerce sur la bonne volonté de la marque Tiffany », a déclaré Dionne Heard, avocate en marques et droits d’auteur chez Gerben Perrott PLLC. Heard n’a pas été impliqué dans le différend et a parlé en général.

“Et le [appeals court’s ruling] n’était pas nécessairement un coup contre Tiffany’s », a-t-elle ajouté. « Cela signifiait simplement : « Hé, il y a peut-être quelque chose ici qu’un jury pourrait avoir besoin de décider. »

La durée du litige démontre également les défis pour Costco d’essayer de faire valoir qu’un nom de marque a également une signification générique valide – un effort qui peut impliquer la collecte de preuves détaillées, y compris des sondages auprès des consommateurs, pour montrer si un nom de marque établi est compris par les clients comme ayant un sens générique large par opposition à l’identification d’une marque spécifique.

Dans ce différend, Costco avait tenté de faire valoir qu’il utilisait le terme « Tiffany » comme descripteur générique des paramètres de bague, une caractéristique des bagues, plutôt que les bagues elles-mêmes, selon des documents judiciaires.

« Lorsqu’une marque est tellement utilisée en anglais qu’elle devient générique, cela est considéré comme un cercueil pour les marques », a déclaré David Perry, coprésident du groupe de pratique sur la propriété intellectuelle et la technologie chez Blank Rome LLP. Perry n’était pas non plus impliqué dans l’affaire et a parlé de manière générale.

« Cela ne me surprend pas que l’affaire traîne en longueur pendant des années », a-t-il ajouté. « Ce sont généralement des questions très difficiles et ce n’est pas tous les jours qu’une marque est considérée comme générique, car c’est considéré comme le glas d’une marque.

“Tiffany était essentiellement, j’en suis sûr, ne négligeant aucun effort pour s’assurer qu’il ne devrait jamais être décidé que le nom Tiffany est en quelque sorte une sorte de terme générique, même s’il ne s’agit que d’un cadre”, il a dit.