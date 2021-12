Le différend sur les dollars des élections de Zuckerberg a probablement été porté devant les tribunaux après la décision des régulateurs du Wisconsin

La commission électorale du Wisconsin a déterminé que les soi-disant Zuckerbucks ne sont pas techniquement illégaux.

Mercredi, les commissaires aux élections se sont rangés du côté d’un avocat du personnel qui a écrit « la Commission estime que la plainte ne soulève pas de motif probable de croire qu’une violation de la loi ou un abus de pouvoir s’est produit ».

L’avocat Eric Kaardal, conseiller spécial de la Thomas More Society représentant la Wisconsin Voter Alliance, conteste les 8,8 millions de dollars que le Center for Tech and Civic Life financés par Mark Zuckerberg a envoyés aux responsables des élections locales à Milwaukee, Madison, Green Bay, Racine et Kenosha. l’année dernière.

« Je ne pense pas que la Commission électorale du Wisconsin ait clarifié quoi que ce soit », a déclaré Kaardal à The Center Square jeudi.

Mais, Kaardal a déclaré que la décision est nécessaire pour déplacer la contestation judiciaire des Zuckerbucks dans une salle d’audience.

« Nous devons juste aller voir les juges des tribunaux de circuit et les amener à convenir que nous ne pouvons pas avoir des fonctionnaires électoraux dans le Wisconsin prenant 8,8 millions de dollars pour augmenter les votes dans leurs juridictions respectives sans l’approbation législative », a expliqué Kaardal.

Kaardal prévoit de faire appel de la décision du WEC dans les quatre à huit prochaines semaines et espère que l’affaire sera portée devant un juge peu de temps après.

En plus de contester la décision du WEC devant les tribunaux, Kaardal et l’Alliance des électeurs prévoient de revenir devant la Commission électorale pour contester le financement de Zuckerbucks en vertu de la loi sur la corruption électorale du Wisconsin.

« Le gorille de 800 livres est la loi sur la corruption électorale du Wisconsin », a déclaré Kaardal. « La loi 12.11 du Wisconsin montre vraiment l’engagement des législateurs du Wisconsin qu’ils ne veulent vraiment pas que les gens acceptent de l’argent pour inciter les électeurs à se rendre aux urnes. »

Kaardal a déclaré que le WEC avait « jeté » sur cette question dans sa décision de mercredi.

« Pourquoi cette corruption électorale ? Pourquoi dans le Wisconsin avons-nous une loi qui dit qu’une personne ne peut pas prendre de l’argent pour inciter les gens à se rendre aux urnes », a demandé Kaardal. « Je pense que la raison en est que le Wisconsin pense qu’il est mal, moralement mal et légalement mal, que des fonctionnaires se rendent aux urnes. »

Kaardall prévoit de déposer prochainement sa contestation de corruption électorale auprès de la commission électorale.