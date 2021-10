Le diffuseur de longue date d’ESPN, Dick Vitale, révèle un deuxième diagnostic de cancer

Le commentateur de longue date du basket-ball universitaire d’ESPN, Dick Vitale, lutte à nouveau contre le cancer. L’homme de 82 ans a annoncé lundi qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome. Cette nouvelle survient quelques mois après que Vitale a annoncé qu’il luttait contre un mélanome plus tôt cette année. Pour le deuxième diagnostic de cancer, Vitale subira six mois de chimiothérapie et un régime de stéroïdes pour lutter contre le lymphome.

Les experts médicaux ont dit à Vitale que la chimiothérapie qu’il reçoit a un taux de guérison de 90 %. Vitale a également déclaré qu’il continuerait à travailler pour ESPN tout en poursuivant son traitement. « Après tout cela, je me considère très chanceux », a déclaré Vitale. « J’ai vu de mes propres yeux la dévastation que le cancer peut avoir sur les familles, sur les enfants et sur tous nos proches. Il peut vous mettre à genoux. C’est physiquement et émotionnellement épuisant. Il vous prive de tant de choses, y compris la vie lui-même pour certains des patients les plus malheureux. Je ne perds jamais cela de vue, et c’est pourquoi je me sens si chanceux. «

Vitale a également parlé du soutien d’ESPN et de sa famille. « J’ai de la chance et de la chance d’avoir une excellente équipe d’experts médicaux ainsi qu’un merveilleux soutien familial. J’ai également la chance de travailler avec autant de membres de ma deuxième famille, ESPN. Ils ont été si encourageants au cours des trois dernières semaines alors que je subi un test après l’autre en essayant d’analyser ce qui causait mes symptômes. Si vous me voyez, s’il vous plaît, donnez-moi un coup de poing et dites une prière pour que je puisse revenir de 82 ans à agir comme si j’avais 12 ans. Merci donc beaucoup pour ton amour. »

Vitale a commencé avec ESPN au cours de la saison 1979-80, quelques mois seulement après le lancement du réseau en 1979. Au fil des ans, Vitale est devenu le visage du basket-ball universitaire, ce qui l’a amené à être intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Vitale a appelé le premier match de basket-ball universitaire sur ESPN, qui était Wisconsin à DePaul le 5 décembre 1979. Il a depuis appelé plus de 1 000 matchs.

« Je vis le rêve américain », a déclaré Vitale, selon la biographie d’ESPN. « J’ai appris de ma mère et de mon père, qui n’avaient pas d’éducation formelle, mais avaient des doctorats en amour. Ils m’ont dit que si vous vous donniez à 110 pour cent tout le temps, beaucoup de belles choses se passeraient. Je ne le serai peut-être pas toujours. c’est vrai, mais personne ne pourra jamais m’accuser de ne pas avoir un amour et une passion sincères pour tout ce que je fais. Et ESPN a été assez reconnaissant pour le reconnaître. »