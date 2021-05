Le Dijon FCO se rend au stade de l’AS Saint Etienne pour clôturer le championnat

22/05/2021 à 21:06 CEST

Dimanche prochain à 21h00 se jouera le match de la dernière journée de Ligue 1, dans lequel nous verrons le Saint Etienne et à Dijon dans le Stade Geoffroy Guichard.

le AS Saint Etienne fait face à la trente-huitième journée du tournoi en voulant surmonter sa position après avoir fait match nul 0-0 contre le Lille OSC dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 12 des 37 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 42 buts en faveur et 53 contre.

Du côté des visiteurs, le Dijon FCO ne pouvait pas gagner à FC Nantes lors de son dernier match (0-4), il cherchera donc une victoire contre le AS Saint Etienne pour définir le cours de la compétition. Sur les 37 matchs qu’il a disputés dans cette saison de Ligue 1, le Dijon FCO il en a remporté trois avec 24 buts pour et 73 contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le AS Saint Etienne ils ont réalisé un bilan de cinq victoires, sept défaites et six nuls en 18 matchs à domicile, de sorte qu’ils forment une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. À la maison, le Dijon FCO Il a gagné deux fois et a été battu 13 fois lors de ses 18 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera contre lui. AS Saint Etienne.

Dans le passé, il y a eu d’autres duels dans le Stade Geoffroy Guichard et les résultats sont une défaite et deux nuls en faveur de la AS Saint Etienne. La dernière fois qu’ils ont affronté le Saint Etienne et le Dijon Dans cette compétition, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

À ce jour, le AS Saint Etienne il est en tête du classement avec une différence de 28 points par rapport à son rival. le AS Saint Etienne il a 46 points dans la boîte, se classant à la onzième place. De son côté, l’équipe visiteuse est 20e avec 18 points.