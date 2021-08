Le dilemme déconcertant : le diable est dans le détail

Une question cruciale qui semble avoir été négligée dans tout cet exercice est l’effet de ce projet de loi sur la récente privatisation des discothèques entreprise à Odisha et à Chandigarh.

Par Somit Dasgupta

Beaucoup de choses ont été écrites sur le projet de loi (amendement) 2021 sur l’électricité, mais rien n’a suscité plus de discussions que le concept d’avoir plusieurs sociétés de distribution (discoms) dans une zone géographique donnée. Le projet de loi stipule que toute personne désireuse de s’engager dans le secteur de la distribution doit « s’inscrire » auprès de la commission nationale de régulation de l’électricité concernée, et que la commission de régulation serait obligée d’enregistrer le nouvel entrant dans un délai de 60 jours. Le(s) nouveau(x) discom(s) utiliseront le réseau de tout autre discom pour fournir de l’énergie à leurs consommateurs. Les accords d’achat d’électricité (PPA) de la discothèque d’origine seront distribués parmi la ou les nouvelles discothèques, et ils seraient également libres de s’approvisionner en électricité à partir d’autres sources, telles que les bourses d’électricité.

Le projet de loi énonce seulement l’intention de la législation, c’est-à-dire avoir plus d’une discothèque dans une zone afin que les consommateurs puissent choisir leur fournisseur. Les écrous et les boulons n’ont pas encore été précisés, et comme le dit le cliché, le diable est dans les détails. Conceptuellement, le fait d’avoir plusieurs dcoms dans une zone n’est pas différent du concept de séparation du « contenu et du transport », que le gouvernement avait introduit pour la première fois dans le projet de loi rédigé en 2014. Cela soulèvera à nouveau des questions ouvertes qui faisaient l’objet de vifs débats lors de l’examen de la séparation. de « contenu et de transport », comme par exemple qui sera responsable des pertes, comment la « cueillette de cerises » sera évitée (en supprimant les consommateurs lucratifs comme les consommateurs industriels et commerciaux, et en laissant de côté les consommateurs bas de gamme comme l’agriculture et les ménages), qu’est-ce qui être la modalité de déclarer des tarifs plafonds lorsqu’il y a plus d’une discothèque, quel serait le système de subventions croisées, etc. d’autres défis tels que la façon dont l’accès ouvert non discriminatoire des câbles de distribution sera assuré, le discom d’origine sera-t-il toujours intéressé par la mise à niveau de son infrastructure de distribution s’il doit le partager avec d’autres discothèque(s) dans la zone, et ainsi de suite. Il est pertinent de noter que deux discoms opérant dans une zone utilisant les fils de l’autre se produisent déjà à Mumbai et ont causé des frictions et des litiges considérables. De plus, cette obsession de laisser le choix aux consommateurs de choisir leur fournisseur n’est pas non plus comprise car il a été constaté au Royaume-Uni (où un tel choix existe) que les petits consommateurs changent à peine de fournisseur car le coût de transaction est très élevé.

Une question cruciale qui semble avoir été négligée dans tout cet exercice est l’effet de ce projet de loi sur la récente privatisation des discothèques entreprise à Odisha et à Chandigarh. Lorsque les discothèques d’Odisha ont été privatisées, certaines projections ont été faites concernant leurs pertes commerciales dans les années à venir, que les entités privatisées devraient respecter. Ces objectifs peuvent maintenant devenir difficiles à atteindre si une partie de la clientèle se déplace vers d’autres discothèques. Leurs calculs entiers vont mal tourner parce que la base de consommateurs et le mix de consommateurs subiront un changement si plus de discoms sautent dans la mêlée. La même logique s’appliquera à Chandigarh. Le gouvernement peut désormais avoir du mal à entreprendre la privatisation des discothèques car aucun investisseur potentiel ne pourra projeter ses revenus de manière réaliste et aucune commission de régulation ne pourra tracer une trajectoire de réduction des pertes commerciales ! La privatisation des discothèques et le fait d’avoir plusieurs discothèques devront donc être traités comme des modèles alternatifs et il ne sera peut-être plus pratique de poursuivre les deux, en supposant que le nouveau projet de loi soit adopté.

Bien qu’un certain nombre de grands cabinets de conseil se prononcent en faveur des dispositions du nouveau projet de loi, leur point de vue doit être pris avec des pincettes car ce qu’ils visualisent est un énorme potentiel pour les missions de conseil. Après tout, une feuille de route pour l’ensemble de cet exercice doit être établie, ce qui nécessiterait de réviser les réglementations existantes, de préparer plusieurs rapports touchant diverses facettes, de quoi garder leurs coffres en effervescence pour les deux prochaines années. La solution la plus simple pour améliorer le secteur de la distribution consiste peut-être à privatiser les discothèques sur un mode de partenariat public-privé (PPP) avec un soutien financier transitoire du gouvernement et une trajectoire de réduction des pertes commerciales prescrite. C’est exactement ce qui a été fait à Delhi en 2002 et les résultats sont là pour nous de voir.

L’auteur est chercheur invité principal, ICRIER, et ancien membre (économique et commercial), CEA

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.