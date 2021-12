Le football anglais fait face à une nouvelle crise du Covid-19. Au moment de la rédaction de cet article, 28 matchs de Premier League et d’EFL ont été reportés en l’espace de quelques semaines seulement.

Alors que la variante Omicron, en plus de la variante Delta, continue de se répandre dans tout le pays, certains clubs de Premier League font pression sur l’échelon supérieur pour introduire un disjoncteur. Le manager de Brentford, Thomas Frank, l’a publiquement approuvé jusqu’au lendemain de Noël afin que la chaîne puisse être rompue.

En théorie, c’est une bonne idée ; en réalité, c’est une autre affaire. La Premier League, ainsi que l’EFL, sont réticentes. Ce n’est pas aussi simple qu’en mars 2020, lorsque le football, puis le pays, ont été fermés. Différents facteurs seront présents dans leurs esprits dans les jours et semaines à venir.

Le dilemme du disjoncteur face au football anglais

Efficacité du disjoncteur

La question immédiate qui vient à l’esprit est l’efficacité du disjoncteur. Pour en revenir à l’urgence d’origine de Covid-19, le football s’est arrêté avec un plan de redémarrage le 4 avril en tenant compte des « conditions du moment ». Comme nous le savons, dix jours plus tard, le gouvernement britannique a imposé un verrouillage à l’échelle nationale.

La fermeture de la Premier League a finalement fonctionné parce que le gouvernement a fermé la société. Joueurs, entraîneurs et staff n’ont pas pu sortir comme tout le monde.

Avance rapide jusqu’à nos jours, la situation est complètement différente. La société est ouverte, mais avec les conseils du médecin-chef pour limiter les interactions sociales. Les footballeurs sont libres de sortir dîner, d’organiser des fêtes et de faire leurs achats de Noël tardifs. Pour le dire simplement, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Et la possibilité que l’industrie ne bloque que leurs employés, ainsi que leurs familles, sera également irréalisable.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré à . qu’un disjoncteur ne serait probablement pas efficace pour cette raison.

« Si les clubs font une coupure de circuit puis reviennent, COVID sera toujours là », a-t-il déclaré. « Même si nous avions une coupure de circuit au niveau national pendant deux semaines et que nous parvenions à arrêter la croissance (d’omicron), à la fin de cette période, elle repartirait probablement.

« Il est difficile de savoir ce que nous pouvons faire de mieux pour résoudre ce problème au niveau sportif. Les cas montent en flèche en ce moment et ils augmentent particulièrement chez les adultes dans la vingtaine, et la plupart des footballeurs appartiennent à ce groupe d’âge.

«Même si vous avez eu COVID dans le passé, ou si vous avez eu deux vaccins, cela ne suffit pas pour vous protéger d’omicron. Ça monte vite. Les cas doublent tous les deux ou trois jours. Cela doit ralentir bientôt mais la grande question est de savoir combien de temps cela va durer.

La Premier League en est bien consciente. The Independent a appris que le conseil est que cette vague sera « courte et forte ». Le football cherchera à surmonter la tempête et à la traverser.

Conséquences sur la radiodiffusion

Il n’y a rien qui attire l’attention de l’industrie du football comme la menace de perdre de l’argent. Dans le cas d’un disjoncteur, la menace est réelle et substantielle.

Relativement parlant, le football a perdu beaucoup d’argent depuis la pause de mars 2020 et au-delà. Le président de l’EFL, Rick Parry, a déjà déclaré que les clubs des trois niveaux inférieurs à la Premier League avaient un trou de 200 millions de livres sterling à combler. Pour la division supérieure, le directeur général Richard Masters dit que le leur est plus proche de 2 milliards de livres sterling.

Ce sont de gros chiffres. Les radiodiffuseurs internationaux ont déjà mentionné en privé le mot qu’aucun cadre ne veut entendre : rabais. Bien sûr, cela n’arrivera que si la Premier League va de l’avant avec la proposition. Mais sans aucun doute, ce sera un facteur majeur dans leur prise de décision.

Le football est un business et, comme tout autre secteur économique, le spectacle continue jusqu’à ce que le gouvernement dise enfin de plier bagage.

Prise de vaccin

Le football a toujours pris ses distances avec la conversation sur les vaccins. Il a souvent cité le choix personnel comme clause échappatoire. Cependant, la discussion indésirable se referme maintenant.

Le fait que les joueurs, en plus du personnel, soient déterminants pour déterminer à quel point les équipes sont gravement touchées. Les personnes entièrement vaccinées (double dose de Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, ou une seule dose de Johnson & Johnson) doivent subir un test de flux latéral tous les jours pendant sept jours, ou 10 jours si c’était la dernière fois qu’elles ont été en contact avec un personne testée positive au Covid-19.

En revanche, les personnes non vaccinées « ne sont pas éligibles à cette nouvelle politique de dépistage quotidien ». Ils doivent s’auto-isoler pendant dix jours s’ils ont été en contact avec un cas positif.

L’EFL a collecté des données en novembre et a constaté qu’un quart des joueurs « n’ont pas l’intention » de se faire vacciner tandis que 59% sont complètement vaccinés. 10 % supplémentaires ont reçu leur première dose et 6 % devraient recevoir leur premier vaccin.

En comparaison, les données de vaccination de la Premier League d’octobre ont montré que 69 % avaient reçu une double piqûre et 12 % avaient reçu leur première dose.

Les matchs continueront d’être impactés à un rythme plus élevé tant qu’une bonne proportion de joueurs ne sont pas vaccinés en raison de l’auto-isolement lors d’un contact plutôt que des cas positifs.

Déjà, l’ambiance a commencé à changer. La Premier League et Alan Shearer se sont associés pour soutenir une augmentation de la vaccination. Masters a également écrit aux clubs pour les exhorter à « fortement encourager » les joueurs à se faire vacciner complètement. L’UEFA s’apprête à publier une vidéo promotionnelle sur le vaccin pour encourager l’adoption par les joueurs et les fans. Par ailleurs, le manager des Queens Park Rangers, Mark Warburton, a récemment prédit que le football introduirait la vaccination obligatoire.

On verra jusqu’où vont les conversations dans les semaines à venir. Avec une proposition de rupture de circuit avancée et le risque de nouvelles conséquences financières, il est probable qu’une nouvelle politique de vaccination ne sera pas loin non plus.

Cauchemar de programmation

Le mal de tête persistant qu’est le calendrier du football est sur le point de s’aggraver d’une manière ou d’une autre. À l’heure actuelle, le football a deux options : gérer les matchs au cas par cas et essayer de nous garder tous préoccupés par le monde qui nous entoure, ou le fermer et réfléchir aux répercussions sur le calendrier plus tard.

De toute évidence, la première option est ce qui se passe maintenant et il y a des inconvénients évidents. Intégrité sportive, allégations de partialité (nous vous voyons Brendan Rodgers), santé et sécurité et s’il est possible de continuer comme nous le sommes. Le Covid-19 se propage comme une traînée de poudre et le football est de loin à l’abri de ses effets.

Malgré chaque problème, l’industrie s’inquiète de ce qui se passera si elle prend des mesures maintenant. Les clubs de Premier League ont évoqué la possibilité de rompre jusqu’au week-end du troisième tour de la FA Cup (7 janvier au 10 janvier). En plus des matchs déjà reportés, trois journées de matches seront manquées ainsi que le quart de finale de la Coupe de la Ligue.

Le danger est de savoir si le football reviendra à temps. Il ne l’a pas fait en avril 2020 et rien ne garantit qu’il le serait en janvier 2021. La situation va empirer avant de s’améliorer, et une pause temporaire se transformant en pause indéfinie est un risque qui va créer un cauchemar de programmation.

L’avantage de Project Restart était que le calendrier donnait au football une marge de manœuvre. La Premier League et l’EFL ont fonctionné dans une bulle, ce qui a ensuite conduit l’UEFA à imposer une bulle pour la Ligue des champions en août. La Coupe de la Ligue était déjà terminée, la FA Cup avait trois tours à jouer, l’Europa Conference League n’existait pas et la saison suivante commençait plus tard.

Cette fois-ci, la Coupe de la Ligue a trois tours à jouer, la FA Cup n’en est qu’à son troisième tour (et des rediffusions sont en cours), l’Europe ne se déroulera pas séparément, la saison prochaine commence une semaine plus tôt en raison de la Coupe du monde d’hiver 2022. Pour aggraver les choses, une pause internationale en Amérique du Sud est prévue entre le 24 janvier et le 4 février ainsi que la Ligue des Nations en juin 2022.

La flexibilité n’est pas une bénédiction pour les clubs ou les autorités s’ils devaient imposer un coupe-circuit.

Protocoles de redémarrage du projet

Simplement, l’espoir du football est que les protocoles de redémarrage du projet fonctionneront. Des tests quotidiens de flux latéral, pour entrer sur les terrains d’entraînement, et deux tests PCR par semaine sont désormais opérationnels.

Inévitablement, les cas continueront d’augmenter, mais l’idée est que cela permettra aux joueurs et au personnel testés négativement de continuer à travailler sur les terrains d’entraînement. Ils ne seront pas en mesure de fermer leurs centres de formation, comme Manchester United et Tottenham Hotspur ont été contraints de le faire.

Que cela fonctionne, seul le temps nous le dira. On parlera davantage d’un disjoncteur, mais, à partir de maintenant, le football continue.

