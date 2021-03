Le dilemme du gouverneur Kristi Noem ⋆ .

Lundi, les législateurs du Dakota du Sud ont rejeté le veto du gouverneur Kristi Noem sur le projet de loi sur le sport transgenre. Noem avait opposé son veto au projet de loi en affirmant que l’inclusion des sports universitaires dans le projet de loi serait préjudiciable à l’État. Elle a fait valoir que la NCAA pourrait exempter ses équipes de la compétition et retirer toute concurrence de l’État.

Les législateurs de l’État n’étaient pas d’accord avec son évaluation. Ils ont fait valoir que son veto sur le style et la forme était très probablement inconstitutionnel. Le vote sur le veto a été de 2 à 67 pour le rejeter.

Voter pour adopter le style du gouverneur et former son veto sur le projet de loi sur l’équité pour les sports de Woemn échoue 2-67. Le projet de loi revient maintenant au gouverneur pour qu’elle signe ou veto. House pense que son style et sa forme sont inconstitutionnels. – Rep.Fred Deutsch (@FredDeutsch) 29 mars 2021

Maintenant, Noem fait face à une décision. Signe-t-elle le projet de loi tel qu’il est actuellement ou est-ce qu’elle cède complètement et la rejette? Compte tenu de son hésitation à le signer auparavant, rien n’indique qu’elle changera d’avis maintenant.

Elle avait fait valoir précédemment qu’elle avait hâte de signer le projet de loi. Elle a parcouru le circuit des discours conservateurs pour vanter le projet de loi et comment il allait résoudre ce problème pour le Dakota du Sud. Puis, quand vient le temps de signer le projet de loi, elle ne l’a pas fait.

D’autres États n’ont eu aucun problème à signer des projets de loi similaires, comme cela a été couvert précédemment. Noem aurait pu prendre des mesures similaires, mais elle a hésité en raison de la NCAA. La même organisation qui fait de la politique avec les conservateurs depuis des années.

Il y a quelques années à peine, la NCAA a retiré toutes les activités de l’état de Caroline du Nord après l’adoption de HB2, ou la «facture de salle de bain» comme on l’appelait. La mesure a donné la protection aux Caroliniens du Nord pour utiliser la salle de bain du sexe de leur naissance. La NCAA a procédé à retirer tous les matchs du tournoi de la Caroline du Nord.

Même après que le projet de loi ait été modifié à cause de la pression, la NCAA a encore déclaré qu’elle était retournée «à contrecœur» en Caroline du Nord. Quand vous considérez cela, il n’y a vraiment pas de position gagnante lorsque vous affrontez la NCAA.

Le gouverneur Noem a la possibilité de prendre position pour les femmes du monde entier et de signer ce projet de loi. C’est une position unique de dire aux filles de tout l’État qu’elles n’ont pas besoin de céder aux idées radicales promues par la gauche. Elle peut leur dire à tous qu’elle valorise leur sécurité et leur avenir plus qu’elle ne valorise sa propre carrière politique.

Mais les valorise-t-elle vraiment au-dessus de sa propre carrière politique? Ce n’est un secret pour personne que Noem a des aspirations politiques nationales. Mettra-t-elle leurs meilleurs intérêts au-dessus de ses propres aspirations?

La législature de l’État du Dakota du Sud a donné à Noem quelque chose que la vie ne fournit pas toujours: une seconde chance. Elle a eu l’occasion de signer ce projet de loi il y a des semaines, mais elle ne l’a pas fait. J’espère qu’elle fait la bonne chose cette fois.

