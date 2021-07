Le dilemme du manager : le choix le plus difficile auquel Julian Nagelsmann est confronté au Bayern Munich

Julian Nagelsmann est le nouveau manager du Bayern Munich.

Chaque fois qu’un nouveau manager rejoint un club, les fans ont beaucoup d’opinions sur la façon dont l’équipe devrait jouer, qui devrait jouer et tout le reste sous le soleil. Mais je pense qu’il y a aussi un aspect d’être un manager dont beaucoup de fans ne parlent pas.

Ce qui suit est un extrait légèrement modifié de mon livre You Say Soccer, I Say Football dans lequel je discute d’un dilemme auquel Nagelsmann et tous les autres managers du football doivent faire face : devez-vous prioriser l’individu ou le collectif ?

L’un des défis les plus intéressants auxquels les managers sont confrontés est de savoir comment équilibrer les désirs du joueur individuel avec les meilleurs intérêts du collectif. D’une part, l’individu veut s’exprimer et montrer l’ensemble de ses capacités. Il veut le ballon pour montrer au monde le merveilleux talent qu’il a et qu’il peut exprimer avec ses pieds.

Au contraire, le collectif ne veut pas ce qui est bon pour un individu, mais plutôt ce qui est le mieux pour l’équipe et les personnes qu’il représente.

En conséquence, l’individu et le collectif peuvent parfois être en désaccord car le premier fera des choses pour maximiser sa propre satisfaction (et son ego) tandis que le second s’efforce de maximiser le bien-être collectif, ce qui pourrait obliger les joueurs à se sacrifier un peu pour le plaisir. du plus grand bien. Cela ressemble un peu à la vie en général, n’est-ce pas ?

L’individu peut amasser le ballon un peu plus longtemps pour pouvoir faire quelques tours ou ne pas passer à un coéquipier qui est dans une position légèrement meilleure car il sent l’opportunité de la gloire individuelle. L’individu se soucie de qui devient le héros de l’histoire ; le collectif, d’autre part, veut simplement que l’équipe gagne autant que possible et se moque de qui reçoit la gloire.

Par conséquent, le processus d’expression de ce joueur peut être préjudiciable lorsqu’il donne la priorité à sa propre gloire et utilise l’équipe comme moyen à cette fin, plutôt que le bien-être de l’équipe. L’acteur clé de ce débat n’est pourtant ni le joueur ni le collectif : c’est le manager. Dans le cas du Bayern, il s’agit de Herr Nagelsmann.

Nagelsmann, comme tous les autres managers du football, sera chargé de choisir la formation de départ, de donner le ton émotionnel du jeu et de déterminer les tactiques que les joueurs exécuteront sur le terrain.

Ce sont ces deux dernières responsabilités qui le rendent important dans cette discussion. En donnant le ton émotionnel du jeu et en déterminant les tactiques, il détermine si l’équipe mettra l’accent sur l’individuel ou le collectif.

Encouragera-t-il ses joueurs à être un peu plus égoïstes et à tenter des moments magiques individuels à partir de positions improbables, ou leur dira-t-il de diminuer leur individualisme, de tout sacrifier pour le collectif, et de se concentrer sur le soutien de leurs coéquipiers ? Que doit-il faire et quelles options a-t-il?

Sa première option est d’optimiser pour l’individu. S’il trouve plus important que chaque joueur exprime son plein potentiel à travers ses actions sur le terrain, alors il devrait dire à ses joueurs d’essayer des actions et des tirs plus créatifs et d’être plus égoïstes avec le ballon.

De cette façon, les joueurs, en particulier les plus créatifs, sentiront qu’ils ont la liberté créative de montrer à tout le monde de quoi ils sont faits. Cependant, cette approche pourrait conduire à ce que l’équipe devienne une collection d’individus isolés à la recherche d’une gloire personnelle plutôt que collective. Selon les mots de la légende néerlandaise Johan Cruyff, vous vous retrouverez « non pas avec un fort 11, mais avec 11 forts 1 ».

Deuxièmement, le gestionnaire pourrait optimiser pour le collectif. Dans ce scénario, il dira à ses joueurs de rarement, voire jamais, de tenter des actes d’individualisme et les réprimandera probablement s’il les trouve en train de le faire. La seule chose qui compte, c’est l’équipe ; par conséquent, les joueurs doivent se sacrifier pour le bien-être et la réussite du collectif. Malheureusement, cette approche se fait au détriment de la liberté de création et d’expression.

En fin de compte, l’individu ne peut briller que si le contexte collectif est le bon. Afin de créer le bon contexte collectif, le manager – encore une fois Herr Nagelsmann – doit choisir entre une approche axée sur le joueur ou sur le système pour l’équipe. Dans une approche axée sur le joueur, il sélectionne les meilleurs joueurs et élabore un système (formation, tactique et style de jeu) qui leur convient le mieux.

Une approche axée sur le système est à l’opposé. Nagelsmann choisira le meilleur système (ou son système préféré), puis sélectionnera les joueurs qui conviennent le mieux à ce système afin qu’il fonctionne de manière optimale. Si un joueur ne rentre pas dans le système, alors c’est Auf Wiedersehen et le joueur devra trouver un nouvel employeur.

Alors, que doit faire Nagelsmann ? Optimiser sa tactique et son équipe pour l’individu, c’est-à-dire un individu polonais particulièrement étonnant, ou optimiser pour le collectif ? Doit-il choisir une approche axée sur le joueur ou une approche axée sur les systèmes ? Faut-il s’en soucier ? Dois-je m’en soucier ? Et vais-je arrêter un jour de vous poser des questions ?