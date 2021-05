Le dilemme du PSG avec Neymar pour la finale de la coupe

17/05/2021 à 19:33 CEST

Le Paris Saint-Germain ne vit pas ses jours plus sereinement, loin de là. La finale mouvementée de Ligue 1 a ceux de la capitale au bord des nerfs pour voir à quel point le titre ne dépend pas d’eux, même pas après la victoire appliquée à Nîmes l’avant-dernier jour. Les hommes de Pochettino continuent d’escorter un Lille qui, avec un seul match à disputer, devait prendre le trophée et se moquer des millions dépensés pour les signatures d’Al-Khelaifi.

Avec tout ce panorama dense, le PSG a entre les mains la possibilité de reprendre son souffle et de décrocher un autre titre cette semaine: la Coupe de France. Monaco sera le rival à battre au Stade de France, même si Mauricio Pochettino aura une défaite sensible, peut-être celle qui ferait mal à n’importe quelle équipe aujourd’hui: sa star, Neymar, qui a été réservé en demi-finale contre Montpellier et qui suivra le match depuis les tribunes … ou pas?

VOUS DEVREZ CHOISIR

Dans l’état actuel des choses, le Paris Saint-Germain a toujours la possibilité de faire appel de ce qui, selon Ney, est une sanction injuste et exagérée puisqu’il ne s’agit que d’un carton jaune. Ce n’était pas par accumulation, mais par récidive. Il y a un mois, il avait déjà été banni de deux matches après avoir affronté Djaló et vu le rouge direct lors d’un match avec Lille, il avait donc été averti de ne pas revenir à ces comportements. «Je voudrais comprendre la tête du gars qui fait les règles de la carte en France. Cet homme mérite des applaudissements. Quelle confusion … le p … qui lui a donné naissance ”, a laissé le Brésilien dans un message Instagram après avoir pris connaissance de la décision du comité.

Si les Parisiens décident que la suspension fait l’objet d’une enquête et font appel à ce qui a été lancé par le Comité National Olympique et Sportif de France, Neymar pourra jouer contre Monaco en finale de Coupe. Mais, au détriment, il raterait le dernier match de championnat contre Brest où les Parisiens joueront tout pour tout à la recherche du championnat.

Pochettino n’a laissé tomber aucune indication en conférence sur l’utilisation ou non de la ressource de Neymar pour jouer dans une finale de Coupe qui aura également une autre absence pour le PSG: Kimpembe. L’arrière central a vu le rouge face à Rennes en Ligue 1 et Monaco sera son troisième match suspendu.