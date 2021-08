Le dilemme habituel des équipes de configuration de Spa est compliqué par les prévisions de pluie · .

Les séances d’essais de vendredi dans un mélange de conditions sèches et humides ont laissé Max Verstappen en tête, mais les pilotes Mercedes ont le souffle coupé.

Avec la météo qui devrait se détériorer au cours du week-end, les équipes sont confrontées à des décisions difficiles sur les réglages à adopter pour les qualifications et la course.

La combinaison de Spa entre un secteur médian long et sinueux qui demande une bonne force d’appui, et des premier et troisième secteurs rapides qui demandent une faible traînée, rend toujours un compromis délicat entre les deux. Plusieurs équipes ont expérimenté différentes approches aujourd’hui.

Chez Mercedes, Valtteri Bottas a utilisé un aileron arrière beaucoup plus mince que Lewis Hamilton lors des premiers essais. Bottas a une pénalité de cinq places sur la grille pour le Grand Prix de Belgique, il a donc déclaré qu’il était plus concentré sur le rythme de course que sur les qualifications. Néanmoins, il a dominé la séance et devançait Hamilton aux premier et deuxième essais.

Chez Red Bull, Verstappen et Sergio Perez ont également exécuté différents réglages d’appui, Verstappen optant pour une configuration à faible appui tandis que Perez en expérimentait un plus élevé. S’il pleut demain, une force d’appui élevée serait un avantage, mais si les conditions restent sèches ou même changeantes, les réglages de Verstappen pourraient s’avérer avantageux. Cela a été démontré lors des deuxièmes essais où il a été le plus rapide, Perez dixième.

Les ailes fines aident les vitesses de pointe sur les lignes droitesEsteban Ocon était sur le point de faire un long run avec des pneus tendres lorsqu’il a endommagé l’ensemble avec un énorme tête-à-queue à Fagnes. Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, a confirmé qu’Alonso devait donc exécuter le programme prévu d’Ocon, car ils n’avaient plus de pneus disponibles pour que le vainqueur du Grand Prix de Hongrie le termine.

La météo a déjà joué un rôle majeur dans la course, la piste n’est pas vraiment assez mouillée pour les pneus intermédiaires et n’est pas complètement sèche, laissant les équipes à plus de deux secondes des temps de l’année dernière. Il y a de fortes chances qu’il y ait plus de pluie (60%) samedi et dimanche, ce qui signifie qu’une configuration d’appui aérodynamique élevée serait l’option la plus sûre. Mais une configuration d’appuis inférieurs pourrait être avantageuse sur le sec, en particulier pour ceux qui ont besoin de gagner des places en course. Les prévisions météorologiques mises à jour de demain matin seront scrutées de près par les équipes.

Même s’il reste sec, des points d’interrogation subsistent sur les performances des pneus. Le directeur du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, a résumé une journée largement peu concluante : « Avec les conditions changeantes, il n’était pas facile d’obtenir des données très utiles. Je pense donc que le temps au tour delta que nous avons mesuré aujourd’hui a été fortement surestimé car l’évolution de la piste cachait essentiellement le potentiel réel des composés.

« Nous sommes dans une situation différente par rapport à l’année dernière en raison de la température plus fraîche mais malgré cela, je pense que le delta issu des simulations est toujours un bon nombre. On estime donc entre C2 [hard] et C3 [medium] 0,6 [seconds] et entre C3 et C4 [soft] 0,5. “

Les voitures Alpine ont semblé rapides lors des premier et deuxième essais et le font souvent dans des conditions légèrement instables. Dans le vent à Portimao et sur la piste sèche en Hongrie, Alpine a pu obtenir de bons résultats grâce à la stabilité apparemment supérieure de sa voiture. Mais ils ont également montré des tendances à être rapides vendredi et à reculer alors que d’autres équipes gagnent en réglages ou extraient davantage de leurs moteurs.

Ferrari soupçonne que ce ne sera pas l’une de leurs pistes les plus fortes En termes de rythme, Ferrari a été légèrement déroutant. Bien que les deux voitures aient été dans le top 5 lors de la séance du matin, aucune n’était dans le top 10 l’après-midi. Ils doutaient que cette piste leur convienne et cela semble être le cas – ils risquent de ne pas atteindre la Q3.

La vitesse en ligne droite de McLaren et AlphaTauri devrait bien leur servir autour de Spa. Si Lando Norris et Pierre Gasly étaient les seuls pilotes des deux équipes à atteindre le top dix, Yuki Tsunoda n’était pas loin en 11ème position. Daniel Ricciardo peut encore être bon comme il l’a fait sur d’autres pistes qui ne demandent pas beaucoup de freinage, et a la possibilité de rattraper sa place dimanche s’il se qualifie à nouveau sous la normale.

Aston Martin a montré un rythme soutenu sur les deux séances. Bien que Lance Stroll ait également une pénalité de cinq places sur la grille, le groupe motopropulseur Mercedes semble favoriser les équipes à Spa. Nicholas Latifi a brièvement amené sa Williams dans le top dix avec un bon tour lors de la séance du matin.

Vient ensuite la question de savoir si les pilotes pourraient opter pour des pénalités de groupe motopropulseur autour de Spa. Verstappen a l’air confortable sur le rythme, mais si Perez est quelque peu à la dérive – comme il l’était en deuxième séance d’essais – alors ce pourrait être une bonne occasion d’affronter de nouveaux éléments du groupe motopropulseur et la douleur associée à la chute de la grille, avec une configuration axée sur la course, et peut-être un peu moins d’aile dans l’espoir que la pluie ne vienne pas dimanche.

Temps de pratique combinés

Progrès des équipes vs 2020

