Le dilemme plasmatique: il y a un manque de preuves sur l’efficacité

Compte tenu de la complexité de Covid-19, il s’est avéré difficile pour toute intervention thérapeutique d’émerger comme canon. Des ensembles d’opinions éclairées, étayés par des études universitaires rigoureuses, se sont même affrontés. Une lettre adressée au principal conseiller scientifique du gouvernement de l’Union, K Vijay Raghavan, signée par le Dr Gagandeep Kang, pilier de la recherche sur les vaccins, et l’éminent virologue Dr Shahid Jameel, ainsi que 16 autres experts, signale «l’utilisation irrationnelle et non scientifique» du plasma de convalescence (CP ); les experts disent qu’il y a un manque de preuves de son efficacité. Au contraire, cela pourrait causer des dommages – les premiers résultats d’une étude récente suggèrent que la PC a aidé à nourrir l’évolution du virus vers une plus grande évasion immunitaire. Les experts attirent l’attention sur l’essai PLACID de l’ICMR de l’année dernière qui a conclu que le traitement par CP «n’était pas associé à une réduction de la progression vers une covid-19 sévère ou la mortalité».

Bien que, chose importante, il avait également déclaré que l’essai ne pouvait pas déterminer si le plasma utilisé contenait des anticorps neutralisants, les anticorps les plus efficaces contre l’agent pathogène, car le pays n’avait pas la capacité de le faire à l’époque; en fait, cela avait été le point central de la critique du procès. Alors que les évaluations d’efficacité multicentriques menées par des scientifiques chinois et iraniens et un essai au Mount Sinai Hospital de New York – tous trois publiés dans les meilleures revues universitaires – discutent des résultats cliniques positifs, ceux-ci ont des limites allant de la petite taille de l’échantillon à la non-randomisation.

Les eaux étant ainsi confuses, les autorités sanitaires indiennes devraient-elles alors se pencher sur l’essai contrôlé randomisé RECOVERY de l’Université d’Oxford portant sur 11 588 patients? Cet essai, cité par Kang et al, a identifié des nombres élevés d’anticorps, y compris des anticorps neutralisants, dans le plasma administré. Il a rapporté que la thérapie «n’a pas amélioré la survie ou d’autres résultats cliniques prédéfinis». En attendant son examen par les pairs, ses observations pourraient peut-être aider le gouvernement à nuancer sa position sur l’intervention – pour le moment, les lignes directrices cliniques de l’ICMR du 22 avril recommandent l’utilisation «hors AMM» de la PC uniquement en cas de maladie modérée précoce et la disponibilité de -titre de plasma donneur. L’essai RECOVERY fait également des observations importantes sur l’âge du receveur et sur le lien entre l’efficacité et la probabilité de «correspondance» entre les anticorps dans le plasma du donneur et la ou les variantes du virus chez le receveur. Les experts du gouvernement doivent les étudier attentivement pour calibrer la position politique sur la thérapie.

De même, alors que l’OMS a mis en garde contre son utilisation dans Covid-19 – même le fabricant d’ivermectine Merck signale le manque de données d’efficacité – une nouvelle méta-étude évaluée par des pairs publiée dans l’American Journal of Therapeutics plaide fortement pour une large utilisation du drogue. Les appels au gouvernement à laisser la science informer sa politique Covid se font de plus en plus forts, mais la nécessité d’un consensus scientifique est également plus prononcée maintenant. Que ce soit l’ivermectine ou la thérapie CP, le gouvernement devra peut-être mener de grands essais pour voir ce qui fonctionne, en l’absence de consensus. Dans le même temps, il est également nécessaire que la communauté scientifique mondiale travaille sur des méta-analyses d’études / essais pour voir si une opinion commune peut émerger.

