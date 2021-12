Le Dimensity 9000 sera utilisé dans la série Redmi K50, la gamme Oppo Find X

TL;DR

Oppo, Vivo, Honor et Xiaomi ont tous confirmé qu’ils offriraient des téléphones Dimensity 9000. Oppo et Redmi ont déclaré que la puce serait utilisée respectivement dans les séries Find X et Redmi K50.

Mediatek a annoncé le SoC Dimensity 9000 le mois dernier, montrant un chipset phare haut de gamme qui semble très compétitif avec le dernier silicium de Qualcomm. Nous n’avons pas beaucoup entendu parler des marques et des téléphones qui offriront le chipset à l’époque, mais la firme a maintenant révélé quelques détails supplémentaires.

La société a confirmé qu’Oppo, Vivo, Xiaomi et Honor proposeraient tous des smartphones avec le nouveau processeur. Il a ajouté que nous pouvons nous attendre aux premiers appareils avec le SoC au premier trimestre 2022. Vivo et Honor n’ont donné aucun détail spécifique concernant leur utilisation du Dimensity 9000, mais Oppo et Xiaomi l’ont fait.

En commençant par Oppo, le vice-président Henry Duan a déclaré que le prochain produit phare de Find X offrirait le nouveau processeur :

Il s’agit d’un appareil haut de gamme qui rassemble tant de fonctionnalités de pointe dans un seul appareil et nous savons que les utilisateurs seront impressionnés par ses performances révolutionnaires et son efficacité énergétique exceptionnelle.

Nous supposons qu’il s’agit de l’Oppo Find X4 standard ou d’une autre variante plutôt que du Find X4 Pro. Après tout, la société a proposé le chipset Snapdragon haut de gamme dans le Find X3 Pro plus tôt cette année, mais a utilisé le Snapdragon 870 dans le modèle standard.

Pendant ce temps, le directeur général de Redmi, Lu Weibing, a confirmé que la prochaine famille Redmi K50 gagnerait également une entrée Dimensity 9000 :

Avec les améliorations globales apportées par la plate-forme Dimensity 9000 et étant un élément indispensable de notre série Redmi K50, les utilisateurs peuvent s’attendre à voir des performances remarquables et améliorées dans nos prochains appareils.

On ne sait pas quels téléphones Redmi K50 utiliseraient le nouveau SoC, mais la série K40 a vu le modèle standard équipé du Snapdragon 870 tandis que les variantes Pro et Pro Plus utilisaient le Snapdragon 888.

Dans tous les cas, le Dimensity 9000 est équipé d’une puissante configuration de processeur sur papier (un cœur Cortex-X2, trois cœurs Cortex-A710 et quatre cœurs Cortex-A510), un GPU Mali-G710 MC10 et un FAI capable de 8K enregistrement et prise en charge d’une seule caméra 320MP. Ainsi, tous les téléphones sortis avec ce SoC seront définitivement de niveau phare.

