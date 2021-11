Le Dinamo Kiev, un rival possible

02/11/2021 à 16h58 CET

Le FC Barcelone de Sergi Barjuan affronte le Dinamo Kiev à domicile lors de la quatrième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League dans l’un des matchs les plus marquants de la saison 2021/22. L’équipe ukrainienne est l’une des rivales préférées de l’équipe catalane : il compte cinq victoires consécutives dans la compétition continentale maximale et a remporté tous ses duels directs au 21e siècle.

Les azulgranas, qui Ils arrivent avec beaucoup de doutes après ne pas avoir réussi le match nul contre Alavés lors de la dernière journée de LaLiga, ils ont pris la mesure de l’équipe de Mircea Lucescu : ils ont gagné tous leurs duels depuis 2009 et ont signé deux victoires avec deux cleansheets lors des deux derniers matchs. Ils ont déjà coïncidé la saison dernière en phase de groupes, où l’équipe de l’époque dirigée par Ronald Koeman a terminé les deux matchs avec six points sur six possibles : 0-4 à NSK Olimpisky et 2-1 au Camp Nou..

5 – Le @FCBarcelona_es a remporté ses cinq derniers matchs contre le Dinamo Kiev en Ligue des champions, entre 2009 et 2021. L’équipe catalane a laissé sa cage inviolée lors des deux derniers, dont une victoire 1-0 lors de la 3e journée de cette édition. Espérer. pic.twitter.com/nF98MBxP2F – OptaJose (@OptaJose) 2 novembre 2021

L’équipe catalane a besoin d’une victoire contre un rival qui, historiquement, a particulièrement bien réussi : sur leurs 13 confrontations directes, ils n’ont perdu que trois fois (0-4 et 3-0 en 1997/98 et 3-1 en 1993/94). En fait, les précédents soutiennent l’équipe actuelle dirigée par Sergi Barjuan : n’ont perdu que deux fois sur la route en cinq matchs au total.

Les huitièmes de finale, le grand objectif à court terme

L’équipe culé visite le Dinamo Kiev dans le seul objectif d’atteindre les trois points et de poursuivre avec de réelles options de qualification pour le prochain tour de l’UEFA Champions League. Après avoir été battu lors des deux premières journées contre le Bayern (0-3) et Benfica (3-0), les deux rencontres face à l’équipe ukrainienne sont vitales pour les aspirations du club : signer six points sur six possibles dans les prochains jours peut être vital pour sceller le ticket pour les huitièmes de finale.

Ils n’arrivent pas précisément au meilleur moment de la saison : ils ont trois matchs consécutifs sans gagner et n’ont remporté que trois victoires lors des 11 derniers matchs officiels. Déjà sans Ronald Koeman sur le banc, arrêté après la défaite inattendue au stade Vallecas, L’équipe affronte deux matchs clés contre le Dinamo Kiev et le Celta de Vigo (tous deux à l’extérieur) avant la troisième pause de l’équipe nationale et l’arrivée plus que probable de Xavi Hernández au Camp Nou.