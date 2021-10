Le Dinamo Zagreb prend les trois points contre Genk (0-3)

30/09/2021 à 23:32 CEST

Les Dynamo Zagreb a montré sa meilleure version lors du match joué dans le Arène Luminus contre Genk, qui s’est soldé par une victoire (0-3). Les Genk Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-1 à Vienne rapide. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Dynamo Zagreb perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Jambon occidental. Après le résultat obtenu, l’équipe belge est troisième, tandis que la Dynamo Zagreb est deuxième après la fin du match.

La première moitié du match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe croate, qui a débuté à la Arène Luminus avec un objectif de Luka Ivanusec à la minute 10. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Dynamo Zagreb, qui s’est distancié par un but sur penalty de Bruno Petkovic sur le bord de la fin, à 45, terminant la première mi-temps avec un 0-2 à la lumière.

En seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté son score par rapport à son rival par un autre but de pénalité maximale de Bruno Petkovic, réalisant ainsi un doublé à 67 minutes, clôturant ainsi le duel avec un score de 0-3 au tableau d’affichage.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Genk sauté du banc Théo Bongonda, Mike Trésor Ndayishimiye, Angelo Preciado, Carel Eiting et Ike Ugbo remplacement Joseph Paintsil, Kristian Thorstvedt, Bastien Toma, Junya Ito et Paul Onuachu, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Amer Gojak, Luka menalo, Marin Léovac, Komnen Andric et Martin Baturine, qui a sauté sur le terrain pour Arijan Ademi, Duje flic, Bartol Franjic, Bruno Petkovic et Luka Ivanusec.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Genk (Bryan Heynen et Kristian Thorstvedt). Il a également donné un carton rouge à l’équipe locale, ce qui a conduit à l’expulsion de Daniel Munoz. L’équipe visiteuse a laissé le jeu sans cartes.

Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent avec trois points en phase de groupes de la Ligue Europa.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à domicile. Les Genk affrontera le Jambon occidental Pendant ce temps, il Dynamo Zagreb le fera contre lui Vienne rapide.

Fiche techniqueGenk :Maarten Vandevoordt, Daniel Munoz, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Gerardo Arteaga, Bryan Heynen, Junya Ito (Carel Eiting, min.71), Joseph Paintsil (Theo Bongonda, min.64), Bastien Toma (Angelo Preciado, min.70) , Kristian Thorstvedt (Mike Tresor Ndayishimiye, min.65) et Paul Onuachu (Ike Ugbo, min.76)Dinamo Zagreb :Dominik Livakovic, Bartol Franjic (Marin Leovac, min.70), Rasmus Lauritsen, Kevin Theophile-Catherine, Stefan Ristovski, Luka Ivanusec (Martin Baturina, min.83), Josip Misic, Arijan Ademi (Amer Gojak, min.64), Mislav Orsic, Duje Cop (Luka Menalo, min.70) et Bruno Petkovic (Komnen Andric, min.83)Stade:Arène LuminusButs:Luka Ivanusec (0-1, min. 10), Bruno Petkovic (0-2, min. 45) et Bruno Petkovic (0-3, min. 67)