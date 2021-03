Le Dinamo Zagreb s’impose 3-0 contre Tottenham Hotspur en huitièmes de finale

Fiche technique Dinamo Zagreb: Dominik Livakovic, Stefan Ristovski (Petar Stojanovic, min 90), Rasmus Lauritsen, Kevin Theophile-Catherine, Bartol Franjic (Marin Leovac, min 81), Arijan Ademi (Dino Peric, min 118), Kristijan Jakic (Iyayi Atiemwen, min.75), Lovro Majer (Mario Gavranovic, min.81), Luka Ivanusec, Mislav Orsic et Bruno Petkovic (Josip Misic, min.90) Tottenham Hotspur: Hugo Lloris, Serge Aurier (Steven Bergwijn, min.107), Eric Dier, Davinson Sánchez, Ben Davies (Sergio Reguilón, min.91), Erik Lamela (Gareth Bale, min.60), Dele Alli (Giovani Lo Celso, min .68), Moussa Sissoko, Harry Winks (Tanguy Ndombele, min.68), Lucas (Carlos Vinicius, min.85) et Harry Kane Stade: Maksimir Buts: Mislav Orsic (1-0, min.62), Mislav Orsic (2-0, min.82) et Mislav Orsic (3-0, min.106)