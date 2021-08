Le dîner de LA de Cartier avec Lily Collins, Ella Balinska et Finneas – WWD

“Dites bonjour”, a réfléchi l’actrice et chanteuse Dove Cameron alors qu’elle levait les yeux au ciel, debout aux côtés de l’auteur-compositeur-interprète Ashe. Un drone bourdonnait au-dessus de leurs têtes.

“Bonjour”, offrit Ashe, faisant signe à l’appareil flottant dans les airs.

Les deux étaient sur le toit du 8552 Melrose Avenue – près du boulevard La Cienega – l’emplacement de choix pour le dîner intime de Cartier célébrant son Clash [Un]limitée et installation pop-up Clash de Cartier mardi. L’exposition, présentée à l’intérieur de l’espace, débute à Los Angeles. Conçu par Snarkitecture, il est ouvert à partir d’aujourd’hui jusqu’au 1er septembre de 10h à 19h (mais de 10h à 15h demain) et se rendra ensuite à Berlin, suivi de Séoul.

“Je porte Stella McCartney”, a déclaré Ashe, interrogée sur son costume bleu bébé, associé à un haut graphique rose pastel et des chaussures assorties.

“Et bien, Cartier”, a-t-elle ajouté avec un sourire.

Avec des boucles d’oreilles, elle portait une épingle à cravate en or blanc et diamants “Juste Un Clou”, portée en broche. Il se vend 6 250 $.

« Magnifique, non ? »

Les VIP portaient tous de beaux bijoux, gracieuseté de Cartier; notamment, il y a eu Clash [Un]ambassadrice mondiale limitée Lily Collins – la nominée aux Golden Globe et star de “Emily in Paris” – l’actrice anglaise Ella Balinska, l’ambassadrice mondiale de Panthère de Cartier, et Finneas O’Connell. L’auteur-compositeur-interprète et producteur, qui a remporté une série de Grammys avec sa sœur et collaboratrice Billie Eilish, a été sollicité par Cartier pour créer la musique de l’exposition.

Finneas Marc Patrick/BFA.com

Finneas, comme on l’appelle, était aussi le divertissement de la nuit. Montant sur scène, il a dit à la foule que cela faisait longtemps qu’il n’avait pas joué.

“Alors, je peux bombarder”, a-t-il poursuivi, guitare à la main. «Et ce serait une bombe à gros enjeux, alors j’espère que non. Mais je me sens très honoré d’être ici. Je voulais remercier Cartier. je voulais remercier Mercedes [Abramo, Cartier’s chief executive officer of North America] pour m’avoir. Et je tiens à vous remercier tous d’être ici. Et j’ai en quelque sorte imaginé cela comme lorsque vous êtes à un événement chic et qu’il y a quelqu’un et que ça a l’air plutôt sympa, mais vous êtes en quelque sorte en train de parler d’eux. Donc, je ne serai pas en colère si l’un d’entre vous fait ça – ce qui pourrait être la seule fois où vous entendez quelqu’un sur scène dire cela. Mais je le dis. Si vous êtes dans une conversation intéressante et que je l’ai interrompue, revenez-y. Je vais jouer quelques chansons.

Finneas a retenu l’attention de tout le monde en jouant “A Concert Six Months From Now”, puis est passé au clavier pour interpréter “Break My Heart Again”, suivi de “Let’s Fall in Love for the Night”. Sa petite amie, actrice et YouTubeuse Claudia Sulewski, Dan Levy, Kathy et Nicky Hilton, Gracie Abrams, Benny Blanco et Renell Medrano écoutaient.

« Le dîner est servi », les informa-t-il, après sa dernière note.

Le menu, imaginé par le célèbre chef Curtis Stone, comprenait une salade de pêches grillées et le choix de steak wagyu grillé ou de flétan en croûte de gruyère, accompagnés de vin.

« Quand allons-nous pouvoir utiliser le maillet ? » a demandé un invité. Un maillet en argent – ​​un gros tirage – qui faisait également office de marque-place, était sur chaque table.

C’était pour le dessert, il s’est avéré. Créé par le chef Chris Ford, un morceau de chocolat en forme de gemme devait être brisé, révélant un macaron violet à l’intérieur. L’ensemble a été inspiré par les principales caractéristiques de Cartier’s Clash [Un]collection limitée.

“J’espérais un bijou à l’intérieur”, a plaisanté l’invité.