Le dîner des personnages n’était pas ouvert à Disney World au début de la pandémie. Voici ce que les parcs ont fait pour assurer leur sécurité

Le chef Mickey’s est passé d’un buffet à une aventure plus familiale.

Le menu actuel propose des plats comme des crêpes en forme de Mickey, un service de pain comprenant des petits pains sucrés et ces beignets croustillants. Des parfaits au yogourt, des fruits et un grand plateau de viandes comprenant des œufs, du bacon, des saucisses et plus sont également placés à l’avant et au centre. Les deux grands moments forts pour les adultes, cependant, sont peut-être la casserole de pommes de terre au fromage «chargée» et le pain grillé aux bananes, qui ressemble plus à un dessert qu’à un petit-déjeuner, avec de la crème au mascarpone et beaucoup de chocolat.