Via Facebook, le diocèse de Querétaro a critiqué la « violence » exagérée de « The Squid Game ».

Avec une déclaration, l’organisme religieux a qualifié chaque épisode de la série de « déshumanisant » et de manque de valeurs.

Il a même appelé les familles à « être à l’écoute des jeunes et des adolescents » qui s’amusent face aux morts vus dans ‘The Squid Game’.

La position critique exprimée par le diocèse de Querétaro devant ‘The Squid Game’ a reçu des centaines de commentaires à son encontre.

« Cela vous déshumanise », prévient le diocèse de Querétaro à propos de « The Squid Game »

‘The Squid Game’ est devenu le phénomène Netflix du moment.

Bien que la série ait été bien accueillie par certains dans le monde, il y a un autre secteur qui reste contre le contenu.

Tel est le cas du diocèse de Querétaro qui, citant un passage biblique, a critiqué la « naturalisation de la violence » vue dans « El Juego del Calamar ».

Via Facebook, les religieux ont mis en garde les familles contre le danger que représente « The Squid Game » pour une « génération qui grandit sans principes ni valeurs ».

« (C’est) une série qui montre différents niveaux de survie. Celui qui perd la partie est assassiné de différentes manières », lit-on au début du communiqué.

« Beaucoup de jeunes et d’adolescents l’ont vu et sont amusés par chaque épisode. Pourtant, la naturalisation de la violence est évidente ».

De même, le diocèse de Querétaro a regretté que ceux qui aiment « The Squid Game » perdent leur humanité.

« Si vous êtes amusé par la mort tragique d’une personne dans une série télévisée, que ressentirez-vous lorsqu’un ami, un membre de votre famille ou une personne que vous aimez décède ? »

Enfin, le groupe religieux a accusé que ‘The Squid Game’ a fait que les gens « ne ressentent ni amour ni pitié ».

Comme prévu, la critique du diocèse de Querétaro à ‘The Squid Game’, a divisé les opinions sur les réseaux sociaux.

Alors que les adeptes de la religion ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec la déclaration dans la déclaration, d’autres – la plupart d’entre eux – se sont moqués de « l’incongruité ».

« Les personnes proches de l’église sont les plus démunies de valeurs » ; « Hahaha vous et votre église pleine d’hypocrisie et de contradictions », ont-ils écrit dans la publication.