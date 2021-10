Le directeur adjoint a déclaré à Alec Baldwin que l’arme n’était pas chargée – El Sol de México

L’assistant réalisateur a apparemment dit à Alec Baldwin que le pistolet qu’il utiliserait lors du tournage du film « Rust » n’était pas chargé.

Selon le NYT, l’officier chargé des armes avait placé trois pistolets à hélice dans un chariot, dont l’un avait été choisi par un directeur adjoint pour le livrer à Baldwin.

Puis l’assistant a dit à l’acteur qu’il s’agissait d’un « pistolet froid », une expression du jargon du cinéma pour avertir qu’un pistolet n’est pas chargé.

Le directeur adjoint « ne savait pas qu’il y avait des balles dans le pistolet à hélice », selon le document déposé par le shérif, a rapporté le journal.

Après l’accident, Baldwin, 63 ans, s’est changé et a remis les vêtements qu’il portait aux enquêteurs.

L’officier chargé des armes a remis l’arme aux détectives.

Sur ordonnance du tribunal, les enquêteurs peuvent retirer les films, les vidéos, les caméras, les armes et les munitions, ainsi que les vêtements et le matériel d’enregistrement et les téléphones portables de ceux qui se trouvaient sur les lieux.

