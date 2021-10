Le directeur adjoint d’Alec Baldwin avait des antécédents de pratiques dangereuses, selon le fabricant d’accessoires

LOS ANGELES – L’assistant réalisateur sur le tournage de « Rust » où Alec Baldwin a tiré avec un pistolet accessoire qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins avait auparavant permis un environnement de travail dangereux sur les productions, selon un fabricant d’accessoires qui a travaillé avec lui.

Dave Halls « au début, il semblait être un premier plus âgé et affable [assistant director] avec la série habituelle d’idiosyncrasies, mais cette façade a rapidement disparu », selon la créatrice d’accessoires Maggie Goll, qui a déclaré qu’elle avait été appelée pour travailler sur la série d’anthologies « Into the Dark » de Hulu en février 2019.

« Il n’a pas maintenu un environnement de travail sûr », a déclaré Goll dans une déclaration détaillée à NBC News. « Les décors étaient presque toujours autorisés à devenir de plus en plus claustrophobes, pas de voies de pompiers établies, les sorties bloquées … les réunions de sécurité étaient inexistantes. »

Selon les dossiers du tribunal, Halls a remis le pistolet à hélice à Baldwin avant la fusillade mortelle au Bonanza Ranch au Nouveau-Mexique, indiquant à tort que l’arme ne portait pas de balles réelles en criant « pistolet froid ».

Les salles n’ont pas répondu aux demandes de commentaires vendredi et samedi.

Goll, un technicien expérimenté en effets spéciaux et pyrotechnicien, a déclaré que dans un cas sur le plateau, Halls a tenté de continuer à filmer même après que le pyrotechnicien principal ait subi une urgence médicale et que le plateau soit devenu dangereux.

Dans une déclaration à NBC News, un porte-parole de Blumhouse Television, qui a produit « Into the Dark » avec Hulu, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter « sur des questions de personnel » lorsqu’on lui a posé des questions sur les plaintes contre Halls.

Le pistolet utilisé par Baldwin et censé contenir des blancs avait déjà eu des ratés sur le plateau du Nouveau-Mexique, ont déclaré vendredi à NBC News des sources proches du dossier, incitant plusieurs membres d’équipage à quitter le plateau quelques heures avant l’incident qui a tué Hutchins.

Dans un communiqué, Rust Movies Productions a déclaré qu’elle n’avait été informée d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau.

Les enquêteurs n’ont pas dit si l’arme était à blanc.

Un appel au 911 alertant les autorités de l’incident fait allusion à la panique sur le plateau.

« Nous étions en train de répéter et ça s’est déclenché, et je suis sorti en courant, nous sommes tous sortis en courant », a déclaré une appelante au répartiteur d’urgence dans l’enregistrement fourni par le centre régional de communications d’urgence du comté de Santa Fe.

Lorsque Baldwin a appuyé sur la gâchette, il a tué Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza, qui se tenait derrière elle. Souza, qui se rétablit après avoir été abattu, a rompu son silence samedi, affirmant qu’il avait été « éviscéré » par la mort de Hutchins.

« Il n’y a absolument aucune raison pour que la sécurité des armes à feu soit ignorée sur le plateau, même s’il s’agit d’une arme à feu à hélice qui ne tire pas », a déclaré Goll.

Sur le tournage de « Into the Dark », Halls « ne ressentait pas la même chose » et a négligé d’organiser des réunions de sécurité ou de faire des annonces avant l’apparition d’une arme à feu sur le plateau, a ajouté Goll.

« La seule raison pour laquelle l’équipage a été informé de la présence d’une arme était parce que l’assistant chef des accessoires a demandé à Dave de reconnaître et d’annoncer la situation chaque jour », a-t-elle déclaré.

« La série d’anthologies était un accord de » lettre d’accompagnement « … qui autorisait des conditions de travail moindres, aucune véritable juridiction sur le travail syndical couvert, c’est-à-dire une embauche non préférentielle et ce qui équivaut à un salaire de misère pour l’équipage », a-t-elle ajouté.

Personne n’a été arrêté ou inculpé dans la fusillade au Nouveau-Mexique et l’enquête est en cours.

Baldwin, 63 ans, connu pour ses rôles dans « 30 Rock », « The Hunt for Red October » et son impression de l’ancien président Donald Trump dans « Saturday Night Live », a qualifié le meurtre d' »accident tragique ». Il était un producteur de « Rust ».

David Douglas et Alicia Victoria Lozano ont rapporté de Los Angeles ; Yuliya Talmazan a rapporté de Londres.