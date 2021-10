Le directeur adjoint d’une banque est arrêté à Cadix pour avoir fraudé plus de 1,7 million d’euros

23/10/2021 à 11h53 CEST

PE

La Garde civile, dans l’opération dite Beaker, développée à Cadix, a arrêté le directeur adjoint d’une agence bancaire en tant qu’auteur présumé d’une fraude d’un montant total de 1 733 050 euros aux clients de l’entité, pour lesquels il est accusé des délits présumés de fraude bancaire, de falsification de documents et d’usurpation d’identité.

Comme détaillé par la Benemérita dans un communiqué de presse, il y a un total de 277 clients de l’entité affectée pour fraude par virements et souscription frauduleuse d’assurances, de prêts, de cartes, de dépôts à terme et d’autres produits financiers.

La détenue a profité de la relation de confiance que ses clients, pour la plupart personnes âgées avec peu de connaissances financières, qui ont déposé leurs économies pour qu’elle les gère.

Les enquêteurs ont eu l’entière collaboration de la banque pour clarifier les faits et restituer l’argent aux personnes concernées, qui a déjà été restitué. plus de 1,5 million d’euros.

L’enquête a commencé en janvier, lorsqu’une plainte a été reçue à la Garde civile de Chiclana de la Frontera (Cadix), dans laquelle un homme plus âgé a décrit comment son ami de toujours et directeur adjoint de sa branche aurait autorisé en son nom un virement de 25 000 euros sur le compte d’un inconnu et que, après s’en être rendu compte grâce à un proche, le directeur adjoint lui a offert par téléphone la possibilité de rendre l’argent en liquide et en personne en échange de ne pas commenter ce qui s’est passé avec les autres employés de la succursale.

Virements d’un compte à un autre

Pour cette raison, les agents ont ouvert une enquête où il a été révélé que les personnes lésées par les actions du suspect ils étaient une foule de personnes âgées, avec une bonne situation économique et peu de culture financière. L’enquête a déterminé qu’il y a 277 blessés par une escroquerie de 1 733 050 euros.

Pour recueillir les dépositions des personnes lésées, les agents ont dû se rendre dans de nombreuses villes, dont beaucoup à l’extérieur de la province, car l’enquête avait répété ce comportement au moins depuis 2013, et bon nombre des personnes touchées ne résidaient plus dans la région.

La Garde civile souligne qu’après avoir mené l’enquête immobilière correspondante du détenu, les agents ont déterminé que cette personne avait commercialisé des produits, opérations de fonds d’investissement autorisées, dépôts à terme en échange de produits cadeaux inexistants, frais d’assurance pour véhicules inexistants ou prêts personnels sans justification de motif, le tout pour obtenir un prestige et une reconnaissance professionnels puisqu’ils ont tout au plus apporté une amélioration de votre salaire dans le forme de bonus.

Après avoir recueilli la déposition du suspect, elle a déclaré que la responsabilité n’était pas la sienne et que les responsables étaient le personnel du bureau de la banque, pour lequel les agents devaient effectuer des audits internes et d’autres opérations, y compris des tests d’écriture, ce qui a conduit à l’arrestation de l’auteur . LL’opération a été menée par l’équipe Crimes économiques de l’Unité organique de la police judiciaire (UOPJ) de Cadix.