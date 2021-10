Le directeur amoureux du métal ne sera pas licencié pour les publications d’Iron Maiden sur les réseaux sociaux

Un directeur amoureux d’Iron Maiden ne sera pas licencié après que les parents eurent demandé son renvoi.

Sur sa page Instagram, la directrice d’une école secondaire ontarienne a partagé son enthousiasme pour le groupe de heavy metal Iron Maiden. Mais ces messages ont rapidement mis en colère quelques parents d’élèves de l’école secondaire Eden à St. Catharines. « Je suis surpris qu’il ait explosé de cette façon », a déclaré la conseillère municipale Karrie Porter. « C’est drôle, idiot et frustrant à la fois. »

Sharon Burns a posté deux photos sur son compte Instagram, partageant son amour pour Iron Maiden. La première image la montre portant une chemise Iron Maiden avec une plaque d’immatriculation personnalisée « IRNMADEN ».

Elle rend également le geste du heavy metal « horns-up » familier à la plupart des fans de métal. Une autre image montre une poupée d’Eddie (photo ci-dessus), la mascotte squelettique du groupe, avec un cœur dessiné à la main autour des chiffres « 666 ». Ces photos étaient trop pour certains des parents qui ont déposé la pétition.

« En tant que parents inquiets d’enfants impressionnables à l’école secondaire Eden, nous sommes profondément troublés par le fait que la directrice affectée à l’école ait montré de manière flagrante des symboles sataniques et son allégeance aux pratiques sataniques sur ses plateformes publiques de médias sociaux où tous les élèves peuvent les voir », la pétition pour son enlèvement lit.

Mais la pétition pour la destitution du principal amoureux d’Iron Maiden a rapidement fait face à une réaction internationale.

Une contre-pétition intitulée Nous avons besoin de Mme Burns a été déposée. « Il est ridicule qu’un couple de parents ne juge son rôle de directrice que sur la base de ses publications sur Instagram », lit-on dans la contre-pétition. «Elle a fait d’Eden un espace sûr pour tant de gens. Elle ne répandait que de l’amour et de la gentillesse. La pétition de soutien au principal a recueilli 20 000 signatures. Alors que la pétition contre elle? Seulement 553.

Le porte-parole de l’Eden High School a publié une déclaration sur l’incident. « Comme vous pouvez l’imaginer, la directrice Burns est assez surprise de la façon dont sa publication sur Instagram a conduit à deux pétitions et est devenue un sujet d’intérêt dans le monde entier », a déclaré Kim Sweeney, directrice des communications du conseil scolaire du district de Niagara. « Notre conviction est que les goûts musicaux sont subjectifs et nous soutenons que les étudiants et le personnel apprécient une grande variété de genres », ajoute Sweeney.

Aucune mesure disciplinaire n’a été prise contre le directeur et le dossier est clos pour la commission scolaire. Aucune modification de politique n’a été apportée à la suite de l’une ou l’autre des pétitions.