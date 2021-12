Le directeur artistique Ken Kragen, de la renommée de « We Are The World », décède à 85 ans

Ken Kragen, le manager et producteur d’artistes qui a beaucoup voyagé et célébré, est décédé de causes naturelles à son domicile de Brentwood, en Californie, mardi (14) à l’âge de 85 ans. En plus de gérer des artistes de poids comme Kenny Rogers, Les Bee Gees, Lionel Richie, Olivia Newton-John, et d’autres, il a joué un rôle essentiel dans l’organisation du single all-star USA For Africa de 1985, « Nous sommes le monde. »

Sa fille Emma Kragen a déclaré dans un communiqué: « Bien que je sois bien sûr immensément fier de tout ce qu’il a accompli professionnellement, il a également été le meilleur père pour moi que j’aurais pu demander. »

Parmi les autres artistes et stars qui ont bénéficié de la tutelle de Kragen, citons Burt Reynolds, Trisha Yearwood, Harry Chapin, Dottie West, Travis Tritt et les Smothers Brothers. Il a été producteur exécutif de la série syndiquée de ce dernier duo, The Smothers Brothers Comedy Hour de 1967 à 1969, où il a également commencé sa longue association avec Rogers. C’est Kragen qui a guidé le chanteur distinctif vers sa renaissance en tant que superstar du crossover country, avec un succès spectaculaire sur disque, sur scène et dans une série de téléfilms mettant en vedette Rogers.

Humanitaire engagé, Kragen a été approché par Harry Belafonte pour aider à créer «We Are The World» au profit de l’aide à la famine en Afrique. La chanson a été écrite par Richie, Michael Jackson, et Quincy Jones, et le manager était l’architecte en chef de l’extraordinaire line-up du single. Aux côtés de Richie, Jackson, Rogers et Belafonte, il a également joué des noms tels que Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Diana Ross, Tina Turner, Ray Charles, Billy Joel, Paul Simon, Dionne Warwick, Willie Nelson, et robinson fumé. Produite par Jones, la chanson aurait rapporté 64 millions de dollars. Cela a été suivi par les 15 millions de dollars pour les organisations caritatives américaines contre la faim, collectés par l’initiative Hands Across America, remplie d’étoiles l’année suivante.

Les projets ultérieurs de Kragen comprenaient la production d’une partie de l’investiture présidentielle de 1992 de Bill Clinton et des mandats en tant que président, uniquement, à la fois de la Country Music Association et de l’Academy of Country Music. Sa famille lance la Ken Kragen Memorial Foundation, qui acceptera des dons à des œuvres caritatives dans les prochains mois.